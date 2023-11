De España a Argentina: el "orgullo" de Maffeo de poder "defender la camiseta”

Maffeo, con la casa del Mallorca, ante Vinicius Jr del Real Madrid | Foto: AFP

Maffeo, una opción como lateral derecho para Argentina | Foto: IG PabloMaffeo

Su madre, el llamado y la emoción

Maffeo, desde España fue citado para la Selección Argentina | Foto: IG PabloMaffeo

🇦🇷 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐟𝐟𝐞𝐨. Felicidad y orgullo. pic.twitter.com/jO5keXcoHh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 11, 2023

La lista de Argentina para Eliminatorias

Es una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección Argentina de este viernes para lo que serán los cotejos por Eliminatorias Sudamericanas del mes de noviembre en cancha de Boca y en Brasil, ante el local. El futbolista de Mallorca se mostró viviendo en un sueño de poder jugar para la Argentina, tierra donde nación su mamá.Pablo Maffeo, de 26 años, y lateral derecho del Mallorca viajará a la tierra materna, con la ilusión de sumarse al seleccionado nacional. Hijo de padre italiano, el futbolista recibió el llamado de Lionel Scaloni y tras destrabar unos trámites, el ex Manchester City se sumará al plantel campeón del Mundo en Qatar 2022.“Súper feliz, orgulloso y bueno esto es increíble. Estoy agradecido, obviamente, a la Argentina y contento de poder defender la camiseta”, indicó Maffeo en diálogo con el Departamento de Mallorca.En cuanto a su elección por la “Albicelleste”, el nacido en las afueras de Barcelona, indicó que “Argentina es la mejor selección del mundo, entonces eso es una ilusión, es pura ilusión”.La noticia a Maffeo le llegó estando en el comedor del club, donde junto a su hermano y otros compañeros le notificaron que sería citado y que estaría en condiciones de viajar a Buenos Aires para ponerse a disposición de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.Maffeo aseguró que tras conocer la noticia se subió a su auto para llamar a su madre, Marisa Becerra, quien al principio de la conversación no le creía.“Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente, no se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Pero súper contentos, junto a ella empecé a llorar, o sea, la verdad que muy bien”, contó.”, agregó.Maffeo y el entrenador de la Argentina, Scaloni, mantuvieron llamados y el propio futbolista que vistió las camisetas del Huesca deEspaña y Stuttgart alemán, aseguró que “habían mantenido contacto”.“Yo lo primero que hice fue agradecerle su tiempo que lo dedicara a mí. Y él me preguntó y yo le dije que sí, que para mí era un orgullo. Y obviamente para mi familia”, remarcó con alegría.Por último, el lateral derecho analizó cómo será ser parte de la convocatoria para ser parte del plantel de la Argentina con Lionel Messi como símbolo.“Es que yo creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario, concentración, es el mejor futbolista en toda la historia. Ya me tocó vivirlo. Me tocó vivirlo en contra. Ahora a favor, es brutal”, admitió.