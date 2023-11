La producción de lentejas, arvejas y garbanzos podría crecer 90% este año

Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Marcelo Ochoa.

La producción de arvejas, lentejas y garbanzostras el desastre productivo que se registró en el ciclo agrícola anterior afectado por la, aunque los productores todavía esperan por la calidad de los granos a obtener en esta cosecha.Según estimaciones del sector, entre los tres granos se conseguiría una, fuertemente afectada por la falta de lluvias y las heladas tardías.La recuperación más importante se daría en la producción de lentejas, la cual podría aumentar 366% al pasar de 6.250 toneladas el año pasado a 28.000 en el actual.En el caso de las, el incremento en el volumen cosechado alcanzaría elal pasar de 60.000 a 130.000 toneladas, mientras que en el del garbanzo la trilla pasaría de 66.000 a 90.000 toneladas, equivalente a una suba en el volumen del 36%.Estos cultivos se encuentran en pleno proceso de cosecha en estos momentos a nivel nacional.En diálogo con Télam, el presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera),, aseguró que en esta campaña "hay mejores perspectivas productivas. No tiene nada que ver con el año pasado, que fue catastrófico, con una caída en promedio del 50%".En este sentido, Vidal explicó que "si bien se sembró menos por falta de semillas y de humedad en los suelos, estimamos que"."Hoy estamos levantando la cosecha de invierno en legumbres, que es garbanzo, lentejas y arvejas", precisó.Detalló que "lo que se produjo con riego está medianamente bien y, los que se hicieron en secano (sin riego) los rendimientos son bajos y las calidades, si bien no son tan malas, son granos de tamaño chico, por lo menos en Salta. En Córdoba, por otro lado, muchos lotes de secano se perdieron".Asimismo, remarcó que "en lentejas se empezaron a cosechar algunos lotes con rendimientos de 1.200 a 1.300 kilos por hectárea.".Mientras que ", pero el tema está en las calidades y eso hace que haya lotes con manchas o blanqueado".El aspecto de la calidad es central para poder recuperar los volúmenes de exportación en el sector. "Lo que esperamos que este año, si es que podemos terminar la cosecha bien, es sacar producción. Mercados hay, pero hay que ver bien qué calidades vamos a tener", dijo Vidal.Hay que recordar que en la campaña pasada la arveja fue el cultivo que sufrió la peor caída en cuanto a los envíos al exterior: entre enero y abril de este año (último mes del que se tienen datos de ventas al exterior), los despachos totalizaron 4.635 toneladas por US$ 2,3 millones, mientras que en el mismo período de 2022 se embarcaron 70.473 toneladas por US$ 27,5 millones.Según datos oficial en base a información surgida del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA)El poroto, principal legumbre producida a nivel nacional, queda exceptuado de este cálculo ya que los trabajos de siembra comenzarán entre enero y marzo para ser cosechados a los 90 o 110 días posteriores.De hecho, según el Tablero de Cultivos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la campaña 2022/23 de poroto culminó con una producción total de 792.564 toneladas, por encima de las 680.000 toneladas del ciclo 2021/22.Al respecto, Vidal sostuvo que