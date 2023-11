Neuquén fue propuesta por la ONU como referente regional por el desarrollo poblacional y energético

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Un crecimiento poblacional que en seis décadas triplicó a la media nacional y el "geopotencial de hidrocarburos" de Vaca Muerta, convirtieron a la provincia de Neuquén en un potencial referente o "espacio de conversación " de toda América Latina para analizar la convergencia de los dos fenómenos, sostuvo el representante para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),En una entrevista concedida a Télam, Velásquez, en el marco de la iniciativa "Ciudades Sostenibles: Nueva Agenda Urbana Neuquén".Colombiano y residente en Río de Janeiro, Velásquez visitó Buenos Aires para participar de la, donde el ministro del área argentino, Santiago Maggiotti, fue electo Secretario General del organismo.Velásquez presentó a la Asamblea los resultados del trabajo de ONU-Hábitat en localidades neuquinas junto a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres).Elkin Velásquez: Desde ONU-Hábitat promovemos las agendas globales relacionadas con el territorio, la vida de las comunidades, la transformación positiva en sus barrios. Hay una agenda global que es la Nueva Agenda Urbana, establecida en 2016 en Quito, con una serie de orientaciones de métodos de trabajo, de estrategias para ayudar a los gobiernos locales.Con Neuquén, el trabajo en particular es con el Copade (Secretaría de Estado de Planificación y Acción para el Desarrollo). Hay una demanda creciente por mejores servicios sociales, mejor calidad de vida y el gobernador Omar Gutiérrez, ha confiado en la ONU y solicitado nuestra contribución técnica, con el apoyo del CFI (Consejo Federal de Inversiones).La expertise que hemos desarrollado en América Latina y en el mundo lleva a que muchos gobiernos consideren la posibilidad de invitarnos a trabajar en temas de cooperación técnica, transferencia de conocimientos, metodologías de trabajo, para que las instituciones locales puedan internalizarlas y aplicarlas. En Neuquén nos plantearon la importancia de desarrollar una nueva generación de planes, dada la dinámica demográfica.Las ciudades están creciendo y eso requiere una respuesta decidida por parte del Estado para planificar bien y hacer inversiones públicas en infraestructuras urbanas que tengan la mejor relación costo- eficiencia-beneficio.Al mismo tiempo, nos han planteado generar procesos de diseño de espacios públicos, que ha tenido un impacto muy importante en acercar todavía más la institucionalidad de Neuquén con la vida de las comunidades. Cuando hay un tándem sinérgico entre la institucionalidad pública y las comunidades y los proyectos de espacio público, en nuestra experiencia internacional es lo que funciona bien.Es absolutamente esperable y legítimo que la gente quiera mejor trabajo, mejor situación económica, en muchos casos mejores soluciones de vivienda, salud y educación de calidad. Pero también quiere acceso a esparcimiento, a cultura, a espacios públicos de calidad.Veo con una perspectiva positiva toda la potencialidad que hay en Neuquén.Cada territorio específico nos ofrece la posibilidad de aprender. Y les he dejado una propuesta: hay muchos territorios en América Latina donde confluye un gran geopotencial de hidrocarburos, gas, recursos minerales o para generación de energía renovable.En ese territorio conviven comunidades, con una conversación dialéctica entre el desarrollo humano y el aprovechamiento del geopotencial. En Neuquén podemos tener uno de los espacios de América Latina donde se está dando esa conversación con saldos positivos.Esto sería muy interesante para territorios en Colombia, en Brasil, en Chile, en México, en Centroamérica, que cuentan también con esa circunstancia. Entonces también hemos propuesto que Neuquén pueda volverse un espacio de conversación regional sobre esas temáticas. Aprenderíamos conjuntamente muchísimo.Siempre está ese riesgo y es bueno recordar que los resultados positivos en desarrollo territorial no ocurren por casualidad sino como resultado de la determinación y el método.Hablar de derroche hipotéticamente hace pensar en la importancia de consolidar los mecanismos de check and balance de las instituciones. Yo lo veo por el lado positivo, depende muchísimo de la capacidad, de la robustez del trabajo de la comunidad para mantenerse viva, vibrante, para pedir cuentas cuando hay que pedir cuentas y para apoyar y proponer, cuando hay que apoyar y proponer.