Israel amplió a siete horas el corredor de evacuación desde el norte de la Franja de Gaza

Israel atacó por primera vez un objetivo en Líbano lejano a la zona fronteriza

Israelde civiles que quieran huir de la zona norte de la Franja de Gaza, después de que en los últimos días varias decenas de miles de personas se trasladaran hacia otras áreas del sur del enclave gobernado por el movimiento islamista palestino Hamas.Un vocero militar explicó que el corredor permanecerá abierto entre las 9 y las 16 (entre las 4 y las 11 hora argentina),”, y difundió un número de teléfono al que los civiles pueden llamar si consideran que Hamas les bloquea el paso, informó la agencia de noticias Europa Press.El traslado se realizará, que atraviesa de norte a sur el enclave y que permanecerá abierto siete horas en lugar de cuatro como en días anteriores, mientras que se abrirá una nueva vía costera para las evacuaciones, informó el Ejército israelí en un breve comunicado.La fuerza apunta que, en busca de refugio.También se aplicará una “suspensión táctica” de las operaciones en el, escenario de algunos de los bombardeos más mortíferos de las últimas semanas, y los pararán de las 10 a las 14 (de las 5 a las 8 hora argentina) para que la población pueda también huir.Israel recomienda la salida de la población de una zona que describe como “de combates generalizados”, si bien en los últimos días varios responsables de la ONU dejaron claro que en Gaza no hay ningún lugar seguro., en la que murieron 1.200 personas, según el último balance que actualizó la cifra de 1.400, y capturara a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.Los ataques de Israel a su vez dejaron más de 11.000 muertos, entre ellos unos 4.500 niños, de acuerdo con el movimiento que gobierna en la Franja de Gaza., donde el movimiento de civiles se disparó en estos últimos días a través de los corredores abiertos por Israel.Según la Coordinadora de las Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios, entre el miércoles y el viernes unos 180.000 civiles cruzaron a la parte sur.Ungolpeó este sábado un vehículo en el, a 45 kilómetros al norte de la frontera entre los dos países, en el primer ataque en profundidad en territorio libanés desde el recrudecimiento de las hostilidades el 7 de octubre pasado."Un dron enemigo apuntó a una camioneta (...) en la región de Zahrani", indicó la agencia oficial libanesa ANI y añadió que no se reportaron víctimas.desde el comienzo de la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas el mes pasado.Pero esta es la primera vez que un bombardeo israelí alcanza un objetivo lejos de la frontera.Los periodistas no pudieron acercarse del lugar, ya que el ejército libanés les impedía el acceso, informó la agencia de noticias AFP.La tensión entre Hezbollah y las fuerzas israelíes aumentó en el último mes, pero especialmente desde la muerte de tres niñas y de su abuela en un bombardeo de un dron israelí en el sur del Líbano el 5 de octubre pasado, en el ataque más letal contra un objetivo civil libanés.Desde el 7 de octubre, 90 personas murieron en territorio libanés, según un recuento de AFP.