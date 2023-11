Elevan a juicio oral el caso del joven que atacó a otro con una botella rota en un boliche

Nicolás García quedó ciego de un ojo tras ser golpeado.

El ataque ocurrió en el interior del local bailable Roca Brujas de Villa Tesei.

El hecho

La fiscalía que investiga un caso dondeentre dos jóvenes en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, elevó la causa a juicio oral, informaron este sábado fuentes judiciales.En tanto, la madre del joven a poco de cumplir un año que tiene a su hijo ciego de un ojo pidió a la justicia que "levante la prisión domiciliaria al acusado del ataque que la cumple en un country del partido bonaerense de Moreno, a unas cuadras de su casa".El hecho, cuando el agresor vio a la víctima conversando con su exnovia y tomó una botella de vidrio y se la partió al otro en la cara.La medida fue otorgado por el Juzgado de Garantía 1 de Morón ante la requisitoria del la fiscal Valeria Courtade de la Unidad Fiscal de Investigación 3 del mismo polo judicial.A un día de cumplirse un año del ataque a su hijo, Marcela Vozza, madre de Nicolás García, dijo en declaraciones a Télam que: "El agresor no puede estar como de vacaciones con prisión domiciliaria en un country a cuadras de su casa, mientras que mi hijo está en una cama ciego de un ojo y trata de vivir a como puede"."El agresor come asado, festeja cumpleaños y recibe vistas a toda hora, mi hijo por poco lo tengo que visitar en un cementerio", se lamentó entre lágrimas la mujer."Le pido a la justicia que le toque el corazón porque por un lado hay un chico que lucha para ver con un solo ojo y muy mal en lo anímico, otro que festeja en un country donde recibe visita y festeja cumpleaños", agregó."Pido que la justicia le saque el beneficio de 'prisión domiciliaria' a Santiago "Chanchi" Martínez, que lo envían a un cárcel sin beneficio. Mi hijo perdió la visión", dijo.La mujer aprovechó para solidarizarse con los padres de Lautaro Diego Alvaredo de 19 años quien está internado con muerte cerebral en una clínica del partido de Moreno tras ser atacado el el lunes a la madrugada a golpes en un boliche del partido bonaerense de La Matanza, causa que hoy tiene a dos detenidos.Sobre el caso opinó, "Yo tengo a mi hijo en mi casa ciego de un ojo, pero esos padres sufren la pérdida de su hijo tras un brutal ataque en un boliche como pasó con mi hijo".El hecho fue la madrugada del sábado 12 de noviembre pasado en el interior del local bailable, cuando dos jóvenes discutían por una chica. Uno tomó una botella de vidrio y se la partió al otro en la cara.En cuanto al agresor, que luego del ataque se escapó del boliche, fue identificado como Santiago "Chanchi" Martínez, de 19 años.Según fuentes policiales, el mismo se presentó en la Fiscalía Nº 3 de Morón para ponerse a disposición de la justicia.Un amigo en común de la víctima y del agresor, también presente esa noche, aportó a la justicia una conversación de WhatsApp producida algunos minutos después del hecho.“Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo”, escribió Martínez. “A mí no me tenés que pedir perdón de nada. Pero Nico tiene todo el pómulo para afuera”, fue la respuesta.Luego el atacante intentó justificar su actitud: “Me cansé wacho, todos me quieren pasar por arriba”. Para explicar esta última frase, luego mandó un audio de 21 segundos.“Amigo, estás ahí conmigo bailando wacho, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex… Dale. Yo fui y le dije ‘sos un wachín’. Está todo bien amigo, pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos, wacho, y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni que hice amigo".Por su parte la familia tiene la certeza que Nicolás fue atacado en el boliche, y el agresor ingresó a última hora, le cuenta que se le había roto el auto. Después por intermedio de otro amigo de la víctima le dice ojo con la novia´ con la que se había peleado hace cinco meses y cuando los vio hablando le tocó el hombro y le reventó una botella en la cara.