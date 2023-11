Acto en Plaza de Mayo en "solidaridad con el pueblo palestino"

Dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales realizarán este sábado una, donde reclamarán por fin al "genocidio de las niñeces y del pueblo palestino", entre otras demandas., anunciaron las entidades a través de un comunicado conjunto.La concentración se realizará, en Plaza de Mayo y, según los organizadores, "no se suspenderá por la posibilidad de lluvias".Encabezan la convocatoria Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y justicia; Nora Cortiñas, de la Asociación de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora; Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas; y Támara Lalli de la Federación de las Entidades Árabes de Argentina (Fearab).Son convocantes también las autoridades del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino; del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Emvyj), de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos APDH y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos LADH, entre otras entidades e instituciones.Según se informó, la protesta reclamará por el "alto al genocidio de las niñeces y del pueblo palestino. Basta de bombardeos, invasión y bloqueo a Gaza. Solidaridad con el pueblo palestino".Además de Cortiñas y Pérez Esquivel, participarán de la movilización Alejandro Hassan, secretario general del Centro Islámico de la República Argentina; como así también dirigentes de la CTA y de la CTA-Autónoma y referentes de los movimientos sociales., dijo a Télam,, prosecretario del Cira, argumentando la convocatoria.El dirigente del Centro Islámico recordó: "En los últimos 75 años, son incontables las violaciones al derecho internacional ejercidas en el territorio conocido como la Franja de Gaza. El conflicto actual, por la espectacularidad con el que se desencadenó, no debe hacernos olvidar que lleva décadas, no comenzó este mes”."Estamos enfrentando un genocidio a todas vistas y frente a la paciencia del mundo y la comunidad internacional. Nos movilizamos porque pedimos un alto al fuego inmediato y una oportunidad para las negociaciones para la paz", dijo a Télam Tilda Rabi, presidenta Federación de Entidades Argentino-Palestinas e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino.En ese marco, la dirigente sostuvo que "desgraciadamente, toda esta tragedia está ocurriendo frente a los ojos cómplices de la comunidad internacional, ya que no hemos visto reacciones ante tanta sangre y muerte, tanto horror televisado como hasta hoy"., con muchas incursiones y acciones militares a lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalen Oriental", recordó.Finalmente Rabi expresó que "esta nueva movilización hará un llamado urgente a que la comunidad internacional se pronuncie e intervenga para parar la masacre al pueblo palestino; es urgente, es un llamado a la humanidad, nuestra causa es humana fundamentalmente".Tras la concentración, los representantes de organismos de derechos humanos, leerán un documento conjunto.Elúltimo,En respuesta, ese mismo día