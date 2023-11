Argentina y Paraguay, suspendida la final por incidentes

Argentina tiene la ventaja en al final ante Paraguay | del Mundial de Talla Baja | Foto: Foto ARGTB

Mundial de Fútbol de Talla Baja ⚽Argentina derrotaba por 3-1 a Paraguay cuando el partido quedó demorado por incidentes



👉 Una protesta por los fallos arbitrales hizo que el conjunto guaraní se retire de la definiciónpic.twitter.com/0Ws3Ynd6Us — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 11, 2023

La final del Mundial de Talla Baja entre Argentina y Paraguay, que se disputaba este viernes en el Microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, fue suspendida a los 16 minutos del primer tiempo, cuando los jugadores visitantes se retiraron a los vestuarios por un supuesto mal desempeño arbitral.Al momento de la interrupción, el equipo albiceleste se imponía por 3-1, con tres tantos marcados a través de sendos tiros penales.El encuentro se desarrollaba con intensidad desde el comienzo, bajo el marco de una final ecuménica, primera en la historia de la disciplina, cuando Paraguay anotó el primer tanto a los 8 minutos, mediante un disparo lejano del atacante Pedro Ruiz.Por su parte, el equipo albiceleste, dirigido por el DT Mariano Rojas, dio vuelta el marcador con tres goles del defensor Catriel Brassesco (11, 12 y 16m. PT), todos desde el doble punto penal, gracias a la acumulación de faltas de la escuadra ‘guaraní’.Cuando restaban cuatro minutos para finalizar la etapa inicial, un escupitajo arrojado desde la tribuna a un jugador paraguayo terminó de desatar el enojo de la delegación visitante, que se retiró al vestuario en medio de las quejas expuestas hacia la terna arbitral comandada por Sebastián Solís.Durante más de 30 minutos, el encuentro estuvo en suspenso, mientras representantes de todas las delegaciones y de la organización ofrecían garantías a los paraguayos para que retornasen al partido.Según comentó Silvia Rojas, Coordinadora del Mundial de Talla Baja, se intentó “por todos los medios” que el partido continúe.“Se les ofreció cambiar el equipo arbitral y hasta volver a empezar 0 a 0, no esperaba esta reacción de Paraguay”, relató.Por su parte, Brassesco, figura y goleador argentino, sostuvo que por una parte siente alegría y por otra desazón, y que no saben “por qué el rival dejó de jugar”, dijo a la señal DeporTV.“Ellos dijeron que por un mal arbitraje, pero no entiendo, en la última jugada hay una mano, sancionaron tiro castigo, y después no quisieron jugarlo más”, comentó.Ante la incertidumbre, la delegación argentina se mantuvo en cancha, mientras el capitán y organizador, Facundo Rojas, intentaba convencer a los paraguayos de volver. Sin embargo, la respuesta fue negativa y el partido decisivo quedó en suspenso.Argentina y Paraguay se habían enfrentado en las dos finales de Copa América de Talla Baja disputadas hasta el momento, con triunfo de los ‘Guaraníes’ por 3 a 0 en la edición 2018, en Buenos Aires, y del seleccionado argentino por 5 a 0 en la de 2022, jugada en Perú.