"No se puede gobernar lo que no se quiere", afirmó Agustín Rossi en San Luis

Rossi participó de una jornada con la militancia en la sede del Partido Justicialista de San Luis.// Foto X @RossiAgustinOk

Enorme alegría encontrarme con @alberto_rsaa y compañeros/as del @SanLuisPJ. Nos une una historia de lucha y la fortaleza de pertenecer a un movimiento político que defiende valores nobles y que siempre gobernó de cara al pueblo. Gracias a todos y todas por el compromiso. pic.twitter.com/KBL5yqY9ba — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 10, 2023

Rossi llegó a la sede del PJ provincial acompañado del gobernador Alberto Rodríguez Saá.//Foto X @RossiAgustinOk

Rossi culminó su jornada en el festival Tramar la Democracia.//Foto Nicolas Varvara

Foto Nicolas Varvara

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, advirtió este viernes que "no se puede gobernar lo que no se conoce y menos aún lo que no se quiere", al cerrar una jornada de actividad política en la provincia de San Luis, donde convocó al pueblo puntano a acompañar la fórmula que integra con el ministro de Economía, Sergio Massa con miras al balotaje del 19.Vamos a hacerle honor y memoria. Nadie debe caminar con la cabeza gacha, porque nunca tomamos una decisión en contra de los intereses de nuestro pueblo", señaló Rossi en un mensaje dirigido a laEl jefe de Gabinete llegó a la sede del PJ provincial acompañado del gobernador Alberto Rodríguez Saá, quién se encargó de presentarlo a la dirigencia local, luego de una"En la vida política lo único que uno no puede hacer es resignar las convicciones. Finalmente, el que es coherente, más temprano que tarde, termina consiguiendo los objetivos que busca. Los desafíos se presentan y uno tiene que tomar la única decisión que debe tomar, que es asumirlos. Los convocó a construir sobre lo construido", remarcó el funcionario.El jefe de Ministrosque se llevara a cabo en nueve días viene"La Argentina que soñamos tiene a nuestros pibes con una mochila con una notebook, no con un arma", señaló Rossi, quien reivindicó además los"El peronismo nació a la vida política para garantizar las mismas condiciones a todas las argentinas y los argentinos. Todo lo que no pudimos hacer lo vamos a hacer con Massa Presidente", remarcó Rossi.Del acto participaron además el senador nacional electo Fernando Solino; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Edgardo Carmona; la dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia puntana Dolores Belgrano; y el jefe de asesores, Facundo Olivera; entre otros dirigentes.La primera actividad de Rossi en su visita a la provincia fue la r, unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis.Luego del actoy culminó la jornada en elen el Cine Teatro de la ciudad.