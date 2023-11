Filmus: “No conozco ningún país que se haya desarrollado sin universidades”

Foto: red X.

Participé con el Vicegobernador Antonio Marocco, el rector de la Universidad Nacional de Salta Daniel Hoyos, @matiascanepa y @MartinGuemes de la conferencia Ciencia y Desarrollo en Salta. Repasamos la inversión histórica que el Ministerio @ciencia_ar está haciendo en la provincia pic.twitter.com/kDEWlgRpRO — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) November 10, 2023

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró en Salta que no conoce ningún país que se haya desarrollado sin universidades, sin ciencia y sin tecnología, e instó a docentes y científicos a explicarle a la comunidad el papel de la investigación., expresó el ministro.El funcionario brindó una conferencia en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre Ciencia y Desarrollo, donde instó a docentes e investigadores a explicarle a la sociedad y a la comunidad “cuál es el papel de la investigación científica y tecnológica”., sostuvo el ministro.En un breve contacto con periodistas salteños, Filmus explicó que “esta es una discusión que Argentina ya tuvo y resolvió hace más de cien años, cuando la ley 1420 fijó la educación pública, en 1884” y agregó: “Quienes no querían educación pública ya perdieron esa discusión”.“Estas son conquistas que los argentinos y argentinas no estamos dispuestos de ninguna manera ceder y estamos convencidos que el voto a (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio) Massa, va a ser un voto que respalde esta decisión de una educación de calidad y con docentes bien remunerados, con condiciones de trabajo dignas y una sistema que permita a los chicos aprender”, subrayó.Asimismo,, y destacó que quien creó este organismo nacional de investigación científica, el Premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay “planteó muy claramente en su momento que la ciencia de ninguna manera es cara. La que es cara es la ignorancia”.“Somos uno de los diez países del mundo que está en condiciones de tener una vacuna contra el Covid-19; somos uno de los diez países que están en condiciones de poner satélites en órbita, todo en base a la capacidad de nuestros científicos”, afirmó.En este sentido, consideró que “terminar con el Conicet, terminar con la ciencia, terminar con la universidad es terminar con lo mejor que tiene la Argentina, que es la capacidad de su gente”., afirmó.Por otro lado, manifestó que “lamentablemente tenemos que volver a discutir cosas que estaban superadas”, e indicó que ahora “tenemos que explicar por qué alguien que torturó, que secuestró bebés, que mató, que quitó la identidad, que practicó terrorismo de estado tiene que estar preso”.“Debiera ser una cosa simple y así lo entendió el pueblo argentino cuando derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y cuando avanzó en el juicio, siempre por la justicia, nunca por mano propia, a aquellos que realmente practicaron el terrorismo de estado”, apuntó.Sobre esto“La verdad que todos estamos preocupados porque el país no es el que soñamos ni el que queremos, porque hay muchas cosas que se tienen que hacer mejor, pero siempre se tienen que hacer propuestas hacia adelante, nunca para atrás”, concluyó el ministro.De la conferencia participaron la senadora nacional Nora Giménez; el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa; el secretario de Articulación Científica y Tecnológica de l Nación, Juan Pablo Paz; el senador provincial Walter Wayar; el rector de la UNSa, Daniel Hoyos; y las principales autoridades de la casa de altos estudios.“Soy parte de una comunidad académica que se encuentra interpelada por la amenaza de terminar con la educación pública y gratuita”, dijo Hoyos, quien acotó: “este compromiso nos exige trabajar cada vez con mayor esfuerzo, en la construcción de una forma de libertad que esté la altura de la democracia que necesitamos”.