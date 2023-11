El ministro Giuliano contó que fue amenazado y vinculó el hecho con los tres detenidos por amenazas en trenes

Foto: Eliana Obregón.

Los autores de esos delitos provocaron demoras y cancelación de servicios ferroviarios afectando a millones de usuarios. La violencia que venimos viviendo en estas elecciones con denuncias de fraude y estas acciones demuestran desesperación y derrota. No es así en democracia. — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) November 10, 2023

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, reveló que el miércoles pasado recibió un WhatsApp con amenazas que provenía de un número sin registrar y que, según se supo en las últimas horas, se correspondía con una de las líneas telefónicas utilizadas en los últimos días"Los autores de estos delitos provocaron demoras y cancelación de servicios ferroviarios afectando a millones de usuarios", aseguró esta tarde Giuliano desde su cuenta en la red X (exTwitter) y así vinculó el mensaje intimidatorio con los tres individuos detenidos en horas de la madrugada por la División Datos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA).Los tres apresados se llaman Facundo Martínez Radaelli -con antecedentes de estafa y residente en la localidad bonaerense de Llavallol-, Matías Danco y Leandro González y están detenidos a la espera de que les tome declaración indagatoria el juez federal Julián Ercolini., entre los que habría estafas y hasta robo con armas, informaron a Télam fuentes judiciales.Uno de ellos, Martínez Radaelli, de 18 años, sería hijo de un sargento retirado de la Policía bonaerense y hermano de un efectivo de la Policía porteña, según revelaron fuentes con acceso a la causa.Además, uno de los tres detenidos fue descripto como un "crack hacker", un hacker "muy hábil", con capacidad y expertise para espiar e irrumpir en las comunicaciones de otro, usuario habitual de la llamada Deep Web, el mercado negro de Internet.Giuliano, tras denunciar el mensaje intimidatorio, fEl mensaje intimidatorio recibido ordenaba a Giuliano que "guardara silencio en los medios" y se "callara un poquito" si no quería que un grupo que se identificaba como "La mafia del hentai" se metiera con su familia."Nosotros fuimos los que hicimos la amenaza de bomba hoy. En los tres ferrocarriles. Te diría que por tu bien borres el tweet o van a haber consecuencias peores", decía la sucesión de mensajes de WhatsApp que Giuliano recibió en su celular en la noche del miércoles, según pudo confirmar esta agencia, que accedió a las capturas de pantalla con los mensajes recibidos por el funcionario.En otro de esos WhatsApps, que fueron enviados a las 21.14 del miércoles, el remitente desconocido le advertía al titular de la cartera de Transporte que buscara en la web "La mafia del hentai" y le informaba que sabían su número de trámite que figura al pie del DNI tarjeta, al que reproducían en el mensaje."Cuidado con lo que decís en los medios no vaya a ser que nos metamos con tu familia", decía otro de los mensajes, y en otro breve WhatsApp el mismo remitente anónimo escribió: "damos el apoyo total al gobierno de Javier Milei".Giuliano recibió la serie de mensajes cuando estaba por ingresar al estudio del canal de noticias C5N, donde en la noche del miércoles participó del programa "Minuto uno", que conduce el periodista Gustavo Sylvestre.Ese mismo día, en horas del mediodía, el ministro había contado desde la red social X sobre una reunión que había mantenido horas antes con "sectores sindicales del transporte ferroviario y automotor" para "abordar la preocupación que generó la intimidación y amenazas de bomba anónimas" que afectó el servicio de trenes.Giuliano atribuyó las amenazas de bomba a las terminales ferroviarias -como también los WhatsApp intimidatorios recibidos en su propio celular- a los discursos que "pregonan la violencia o la destrucción o la eliminación del otro".Esa práctica, siguió el ministro, "lamentablemente la hacen algunos dirigentes, y el resultado es la violencia: una especie de 'permitido' que se le da a una cantidad de personas que eligen el camino de la violencia", según advirtió en declaraciones a Télam.En cuanto al episodio del mensaje intimidatorio, el funcionario dijo que "las amenazas iban dirigidas a que no hable a la prensa, no arme comunicados y que borre el tuit de repudio" pero contó que su sorpresa fue mayor cuando un colaborador suyo en el Ministerio de Transporte recibió en su celular el mismo WhatsApp.Eso le daba, agregó, "cierta verosimilitud a ese contacto, a esa amenaza"."Afortunadamente se lo pudimos comunicar rápido a la fuerza de seguridad y la justicia actuó una manera muy directa, muy rápido, y anoche fueron detenidos tres delincuentes, que se ocuparon de amenazar a los trenes y también al ministro, en este caso", estimó.Por último, Giuliano remarcó que la sucesión de llamadas a las terminales ferroviarias durante dos días consecutivos, para informar sobre la colocación de supuestas bombas que luego se demostraron inexistentes, provocó "daños enormes en los tiempos y en la vida de los usuarios y usuarias del transporte de pasajeros"."Dos millones y medio de personas utilizan los trenes en el área donde fueron recibidas las amenazas", completó.