Advierten sobre la negatividad que tienen las propuestas de Milei para la agenda de género

La Libertad Avanza tuvo resultados negativos en cuatro de los seis ejes analizados por el ELA

¿Por qué es importante conocer qué dicen los candidatos sobre la agenda de género?

Porque la agenda de género busca construir una sociedad más equitativa y libre de violencias para todas y todos.

Análisis de la fórmula Milei-Villarruel

Resultados sobre el binomio Massa-Rossi

ELA reafirmó que es importante saber qué dicen los candidatos sobre la agenda de género porque la misma "busca construir una sociedad más equitativa"

Detalles del Índice de Candidaturas Sensibles al Género (ICG)

Elalertó este viernes sobre laen las propuestas de los postulantes presidenciales Sergio Massa (de Unión por la Patria) y Javier Milei (de La Libertad Avanza) en virtud de marcadas diferencias expresadas entre ambos aspirantes en el Índice de Candidaturas Sensibles al Género (ICG) de un informe realizado por la organización que arrojó un resultado negativo para el espacio que encabeza el diputado ultraderechista."A 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, creemos que no debemos permitir que nuestros derechos retrocedan. La agenda de género es la agenda de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia", indicaron este viernes desde ELA a través de su cuenta de la red social X (exTwitter).En la publicación compartieron un informe efectuado por la organización durante la campaña de las PASO, en el cual monitorearon las propuestas explícitas de políticas públicas sobre la agenda de género de las seis principales precandidaturas presidenciales que se presentaron en esa instancia electoral.Para ello, ELA elaboró uny las dividió en seis ejes: trabajo y cuidados; violencias de género; derechos sexuales y reproductivos; participación social y política de las mujeres y LGBTIQ+; acceso a la justicia e institucionalidad de género.El análisis tuvo en cuenta los discursos y manifestaciones públicas de las fórmulas presidenciales en medios de comunicación tradicionales, digitales, perfiles verificados en redes sociales, canales de streaming y las propuestas detalladas en plataformas electorales, spots de campaña y páginas web oficiales., y al aplicar esta escala de valoraciones sobre las propuestas de las fórmulas que competirán el balotaje del 19 de este mes se registró una diferencia notable.El binomio de Unión por la Patria (UxP) que integran, mientras que la dupla de La Libertad Avanza (LLA) que componen"ELA hace el análisis de las propuestas de las distintas fuerzas políticas en las campañas electorales desde hace muchos años., mostrando que sus propuestas están dirigidas a retroceder, a desandar el camino de construcción de políticas públicas para la protección frente a las violencias o la promoción de condiciones igualitarias en el empleo o la vida pública", advirtió la, en diálogo con Télam.Para calificar a estas propuestas, se tuvo en cuenta si existe un reconocimiento de la problemática por parte de los postulantes y si sus propuestas cuentan con un enfoque de género.En el caso de la fórmula Milei-Villarruel, enque implica "retroceso", ya que en las premisas analizadas "no se reconoce el enfoque de género, y no se considera que exista una problemática sobre esta cuestión, por eso creemos que se verifica una regresión", sostuvo Gherardi.Esos cuatro ejes, son los identificados con derechos sexuales y reproductivos; participación social y política de las mujeres y LGBTIQ+, institucionalidad de género y, Trabajo y Cuidados, siendo este último punto el área con "mayor retroceso".En los dos ejes restantes, "acceso a la justicia" y "violencias de género", la fórmula ultraderechista "no registra menciones ni propuestas explícitas" sobre ambas temáticas.En tanto, el binomio Massa-Rossi, obtuvo un, siendo las propuestas en materia de "Violencia de género y de "Trabajo y Cuidados" las que alcanzaron un índice positivo más alto.Esto implica que no sólo se "reconoce la problemática" sino que "se propone una mejora con enfoque de género por lo que representa un progreso".El binomio de UxP obtuvo un índice positivo además en materia de "Derechos sexuales y reproductivos" y "Participación social y política de las mujeres y LGBTIQ+", mientras que presentó una "ausencia de menciones o propuestas explícitas" sobre "Acceso a la justicia" e "Institucionalidad de género".Desde ELA remarcaron que el 19 de noviembre se vota al futuro presidente de Argentina, y en este sentido, reafirmaron que es importante saber qué dicen los candidatos sobre la agenda de género porque la misma "busca construir una sociedad más equitativa"."La agenda de género busca construir una sociedad libre de violencias para todas y todos. Porque más igualdad es más producción, más trabajo, más seguridad y más desarrollo", enfatizaron desde ELA mediante un mensaje en las redes sociales.En esa dirección, la directora Ejecutiva de la organización señaló que "relevancia en las propuestas electorales y esperábamos que eso fuera el reflejo de una convicción igualitaria como presupuesto básico de la democracia"."Creo que es importante pensar este índice en esa clave: cuáles son los consensos democráticos que queremos sostener, cuál es la sociedad en la que queremos vivir, crecer, desarrollarnos, criar a nuestros hijos y nuestras hijas", expresó Gherardi.Y agregó: "Espero que sea una en la que compartamos la idea de que todas las personas tenemos el mismo valor moral, donde el agravio y las humillaciones no sean el mensaje que deseamos escuchar de las personas que lideran la vida pública, y donde la igualdad de género sea comprendida como una política en beneficio de toda la sociedad".El ICG es una herramienta creada por ELA en 2011, la cual fue utilizada en monitoreos electorales anteriores y que permite "visibilizar de manera sintética el grado de compromiso de las fuerzas políticas con la agenda de género". El informe "Propuestas de Campaña 2023" está disponible en la web de la plataforma diseñada por ELA, "Mujeres en el Poder".