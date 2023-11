De Mendiguren llamó a los industriales a votar por Massa y cuestionó "el silencio de la UIA"

"Nunca antes nos habían dicho tan abiertamente que lo que quieren es que Argentina no tenga industria. El silencio institucional de las máximas autoridades de la UIA, entidad en la que milito desde hace más de 30 años y que presidí dos veces, no tiene que impedir que nosotros, los industriales de todo el país, sepamos con toda claridad dónde estamos parados y qué tenemos que hacer"

De Mendiguren: "Las pymes son el corazón de nuestra industria"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, instó a sus “colegas industriales” a votar en las elecciones presidenciales por Sergio Massa o, en alusión al proyecto que a su juicio encarna Javier Milei.El llamado del funcionario es a la vez un cuestionamiento al "silencio institucional de las máximas autoridades de la UIA", que no se definieron en respaldo de ningún candidato para la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre."Es tan clara su propuesta que resulta necio no verla y no reaccionar ante ella. Nunca antes nos habían dicho tan abiertamente que lo que quieren es que Argentina no tenga industria. El silencio institucional de las máximas autoridades de la UIA, entidad en la que milito desde hace más de 30 años y que presidí dos veces, no tiene que impedir que nosotros, los industriales de todo el país, sepamos con toda claridad dónde estamos parados y qué tenemos que hacer", afirmó De Mendiguren.el 8 de noviembreDe los 10, al menos tres nos tienen como protagonistas” a los industriales, afirmó De Mendigueren en una "Carta abierta a mis colegas industriales" publicada en el Diario Perfil.La primera de estas iniciativas “pone en el centro de todas nuestras políticas públicas al trabajo y a la producción. El segundo, que tiene por objetivo los superávits gemelos, fiscal y comercial, para hacer fuerte a nuestra moneda. El tercero es el desarrollo de las industrias del presente y del futuro: energías convencionales y renovables, Industria 4.0, minería, economía del conocimiento”, recordó el funcionario.De Mendiguren aseguró que “ninguno de los 10 puntos es sólo una promesa de campaña:Cada decisión que fue tomando Massa desde que es ministro de Economía apunta a esa dirección”.El secretario destacó que “por sobre todas las cosas, Massa conoce a la industria, conoce a los industriales. Más importante aún:Por eso “se puede sentar con todas las entidades, como hizo recientemente con la Unión Industrial, para poner en blanco sobre negro dónde estamos parados, adónde queremos ir y cómo vamos a transitar el camino”, afirmó.Massa presentó su propuesta para el sector industrial la semana pasada ante la Unión Industrial Argentina (UIA) mientras que, hasta hora, el candidato de La Libertad Avanza (LLA)"Del otro lado ni siquiera pueden hablar con los industriales porque el único proyecto es, como dijo Javier Milei en unaqueaseguró De Mendiguren.El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que laspymes) "son el verdadero corazón" de la industria argentina, al, firma sanjuanina dedicada a laque se encuentra entre las más reconocidas en sudamérica.