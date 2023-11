"El proyecto de Milei significa todas las cosas a las que le tuve miedo durante mi vida"

"Desde luego no lo voy a votar y pediré a todas las personas que quiero que mediten la posibilidad de no votarlo", aseguró Dolina refiriéndose a Milei / Foto: Julián Álvarez.

Después de hacer público días pasados su llamado a no votar a Javier Milei en el balotaje presidencial, el escritor y conductor de radioinsistió este viernes que "el proyecto" del candidato de La Libertad Avanza (LLA) significa todas las cosas a las que le ha temido durante su vida.En diálogo con Télam Radio, el creador del programa radial "La venganza será terrible" aclaró que", en relación a la fuerza política liderada por Milei."Creer que todo aquel que necesita algo es alguien que te está robando o considerar a todo aquel que no puede abastecerse por sí mismo considerarlo una especie de ladrón me deja una sensación muy terrible", reflexionó Dolina en relación a algunos de los postulados dados a conocer por Milei y algunos de los dirigentes que lo acompañan.Para el conductor,En esa línea, Dolina sostuvo que él prefiere quedarse "con lo humano, el amor, la empatía y la dulzura". Y agregó: "Todo esta situacióny desde luego no lo voy a votar y pediré a todas las personas que quiero que mediten la posibilidad de no votarlo".El autor de las novelas "Cartas marcadas" y "Notas al pie" sostuvo que la reivindicación de la dictadura de parte de LLA es una señal preocupante: "El hecho de tener una visión histórica de explicación de aquel infierno resulta imposible de soportar".Por último, Dolina