El equipo que revoluciona el fútbol femenino con proyecto y un récord para la Argentina

Las campeonas tras ganarle 1-0 a Sarmiento en San Luis | Foto: Prensa

El equipo juega en el estadio Juan Gilberto Funes. Un lujo | Foto: Prensa

Carlos Casteglione, el DT que estuvo en todo el proceso | Foto: Prensa

Viven de festejos: ganaron 55 partidos, empataron 6 y perdieron uno entre la C y la B | Foto: Prensa

San Luis FC fue creado en 2021 con la idea de potenciar el desarrollo de las chicas de la provincia en materia del fútbol femenino y ahora se ganó el lugar de ser parte de la máxima categoría de la Argentina.“Pudimos concretar lo que dijimos: este es el proyecto de fútbol femenino más importante del país y el premio fue llegar a Primera División”, así lo indicó Carlos Casteglione, hombre identificado con el Arsenal de Sarandí campeón de la Copa Sudamericana 200.El ex zaguero fue parte de un trabajo, el cual se inició hace dos años, con una estructura que dio frutos en la institución puntana, la cual le permitió ascender dos categorías en años consecutivos. Una marca de 55 triunfos, con seis empates y una derrota.El club nació en 2019 y oficialmente se fundó hace dos años y medio, tras 10 meses de un exhaustivo estudio.El equipo ascendió de la C a la B de forma invicta, con 27 ganador en 32 partidos disputados (5 empates), con 135 goles a favor y apenas 16 en contra.Mientras que el segundo impacto fue la consagración en la segunda división argentina, tras ganar 28 de 30 encuentros. Sólo perdió (2-1) en la octava fecha ante Sarmiento, en Junín, justo al rival que venció 1-0 este último fin de semana para lograr el título y el ascenso, cuando quedan aún dos jornadas. Entre sus números cuenta con 91 goles a favor y 13 en contra.“Lo que está pasando en San Luis es una verdadera revolución para el fútbol femenino, como mínimo de la provincia. El crecimiento ha sido impresionante, impensado por lo rápido. En los resultados y en todo, en realidad. Un verdadero proyecto que sentó las bases de algo distinto. Algo para replicar y sostener”, aseguró Melina Salinas, de 19 años y nacida en la localidad de Tilisarao.Hoy 15 de las 28 jugadoras son de la provincia y siete terminaron siendo titulares ante Sarmiento. Pero, además, de jugar en el imponente Juan Gilberto Funes, en la "B" a la base ya conformada por Casteglione se agregaron 12 nuevas jugadores con tres extranjeras: la arquera mexicana Mariana Zarraga, la extremo paraguaya Maribel Portillo (ex Olimpia) y la volante central uruguaya Nikol Laurnaga (ex Nacional), la cual anotó el gol del ascenso el último fin de semana.Salinas empezó a jugar en Sarmiento y Juventud Unida, pero entre este último club y Estudiantes son los que cuentan con plantel en la tercera categoría del fútbol del interior, los cuales no se dedicaron a potenciar el fútbol femenino y ese rol lo tomó la Secretaría de Deportes, creando San Luis FC.“Esto surge con la intención de fomentar al desarrollo fútbol femenino en la provincia aprovechando que hay muchas chicas que juegan, pero no contaban con la contención necesaria por parte de los clubes”, indicó Cintia Ramírez, funcionaria titular de la cartera de Deportes, para una provincia que tiene gran impacto con una Copa Provincial, con 64 equipos.Casteglione trabajó con un plan que llevó a captar a las jugadoras puntanas que lo hacían en Buenos Aires “para ver a cuáles podíamos repatriar”. “Logramos que volvieran varias y armamos un equipo muy competitivo”, recuerda este ex jugador de larga trayectoria en Primera y el ascenso argentino.Este club apostó a su infraestructura puertas adentro y cuentan con dos preparadores físicos, un ayudante de campo, tres utileros, un entrenador de arqueras, video analista, médico, kinesiólogo, nutricionista, coordinador, psicólogo deportivo y jefe de prensa.“Hay muchos profesionales alrededor de las chicas, entrenamos en los mejores estadios de la provincia, tenemos un gimnasio de alto rendimiento, hay concentración previa a los partidos, ropa a la altura, todo para una dieta equilibrada, sumamos los GPS para poder controlar y ajustar las cargas en entrenamientos, tenemos video análisis en vivo, tanto en prácticas como en partidos.… Todo esto no es normal en un equipo femenino, por eso digo que es el principal proyecto del país. Podemos atender muy bien a las chicas, tenerlas contenidas”, detalla el DT, jugador profesional, que tuvo el debut en San Luis FC con un 6-1 ante Berazategui en la C, en abril del año pasado.“Este proyecto lo describo como algo con mucha visión, compromiso y trabajo. Me impactó que acá se apueste tanto por el fútbol femenino. Me hace sentir muy cómoda estar en un lugar así”, aseguró la mendocina Agostina Gulino, de 21 años.“La gran diferencia con otros equipos es que se invierte y se confía en el trabajo, otros no lo hacen… Desde arriba hasta abajo hay idea y objetivos claros”, suma Daiana Alaniz, la capitana del equipo.El equipo puntano, en los dos últimos años cuentan con todas las divisiones formativas para jugar en la liga local, reserva, Sub 15 y escuelita.Casteglione seguirá al frente del equipo en lo que será el debut en Primera División, más allá de los colores políticos y “aunque haya cambio de gobierno”. “Este no es un logro de un partido político sino del fútbol de San Luis. Los puntanos y puntanas tienen que estar orgullosos de lo que estas chicas han conseguido. Hicieron historia de verdad”, cerró.