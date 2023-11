Con distintos enfoques y objetivos, Massa y Milei ajustan detalles para el debate

Massa continuará con su método de "no atacar con chicanas personales" e insistir con las propuestas.

En el debate de los vice, Victoria Villaruel atacó personalmente a Agustín Rossi: Massa no tiene esa estrategia. Foto: Captura TN.

Facultad de derecho de la UBA: La sede del debate final: Foto: 123RF

El primer debate se realizó el 1 de octubre en la capital de Santiago del Estero, mientras que el segundo encuentro fue en el aula magna de Derecho en la UBA, en el barrio porteño de Recoleta, donde se realizará este domingo

Sergio y Massa y Javier Milei, quienes competirán por la Presidencia en el balotaje del próximo 19 de noviembre, continuaban hoy en contacto con sus equipos de campaña y asesores en comunicación para definir las estrategias que utilizarán el próximo domingo en un debate público que tendrá variaciones con respecto a los organizados antes de las elecciones generales del 22 de octubre.Al igual que hizo en los debates anteriores, Massa, ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), se centrará en ofrecer propuestas en cada uno de los seis bloques temáticos que tendrá este tercer encuentro: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad; y Derechos Humanos y Convivencia democrática.Desde el centro de campaña de UxP señalaron que "hoy y mañana" será el tiempo que el candidato peronista le dedicará al estudio de los temas y al ensayo del debate, que tendrá dos novedades: los contendientes se podrán interrumpir y también moverse con libertad en una zona limitada del escenario.Por eso, se espera que el diálogo no sea tan fluido, sino que habrá interrupciones y momentos tensos debido a que un candidato puede salir al cruce de su rival cuando el otro esté exponiendo.Allí influirán mucho los moderadores en un debate en el que UxP espera que sirva para inclinar la balanza a favor de Massa en el balotaje.A pesar de que un sector de la militancia de UxP en redes sociales espera que Massa ataque a Milei por sus cuestiones personales, el ministro de Economía continuará con su método de "no atacar con chicanas personales" e insistir con "las propuestas"."Sergio siempre va a responder con propuestas", dicen desde el laboratorio de campaña de UxP, donde se espera que Milei sí ataque a Massa al igual que lo hizo la diputada y candidata a vicepresidenta Victoria Villaruel en el debate realizado en un programa de televisión con el aspirante a vicepresidente y jefe de Gabinete, Agustín Rossi.En este debate, organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), se permitirá interrumpir, por lo que algunos especialistas apuntan a que allí Milei muestre su "verdadera personalidad".Uno de las condiciones que lograron imponer los representantes de Massa --el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el vocero Santiago García Vázquez, en la organización de debate-- fue prohibir la utilización de machetes sobre los atriles, mientras que el espacio de Milei insistió en que se habilite esta opción, a la que la CNE denegó.Por eso, los candidatos le dedicarán más tiempo a su preparación de los bloques temáticos de seis minutos para no olvidarse ningún detalle.El equipo para preparar el debate de Massa es el mismo de siempre: Olmos, García Vázquez, junto al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y los asesores brasileños que se sumaron a la campaña enviados por el presidente brasileño Luiz Inácio 'Lula' Da Silva.Desde la campaña de Massa, adelantaron que el postulante de UxP podría formular propuestas sobre "una convocatoria a la unidad nacional con un gobierno de los mejores; cambiar planes sociales por programas de empleo; tener un Estado eficiente y con control del gasto público, pero sin que la cuenta la paguen los argentinos que trabajan; menos impuestos y más trabajo y producción".Massa también podría presentar la iniciativa de tener una escuela pública y de calidad conjuntamente con la inclusión de tecnología obligatoria en los ciclos primarios y secundarios.Otro de los temas en los cuales se enfocará el ministro será el de la inseguridad, en la cual presentará la implementación del 'modelo Tigre', con cámaras, inversión y la valorización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad, a la que sumará la independencia y la eficacia de la justicia.Entre los aspectos importantes que pretenderá instalar Massa está el de lograr que en el debate quede claro que "el Milei moderado, de esta nueva etapa no es real, y que en caso de imponerse en el balotaje hará todo lo que prometió porque quiere gobernar por decreto" .Asimismo, el candidato peronista buscará mostrarse presidenciable, exponer la "inviabilidad" de las propuestas de la ultraderecha y enfocar en el desarrollo de sus propias iniciativas en el debate cara a cara.Por su parte, Milei, suspendió sus actividades programadas para este viernes y se encuentra desde la noche del jueves en una suite del Hotel Libertador "preparándose para el debate".El Hotel Libertador, ubicado en avenida Córdoba 690, fue su búnker en las PASO y en las elecciones generales y desde ese entonces el libertario residente en la habitación presidencial del complejo.Según informaron desde su equipo, el economista de extrema derecha se prepara junto a su jefa de Campaña y hermana Karina Milei y los asesores Nicolás Posse y Santiago Caputo para enfrentarse a Massa.Desde el entorno del diputado libertario señalaron que Milei "se prepara más enfocado en el contenido que en las formas".El candidato de LLA tenía programado para este viernes desde hace semanas un encuentro con su militancia en Parque Lezama y decidió suspenderlo para concentrarse en el debate presidencial. De esta manera, el acto proselitista que realizó el libertario en Mendoza fue el último antes de su exposición en televisión nacional del próximo domingo.Finalmente, Milei regresó a Buenos Aires. El debate se celebrará este domingo a las 21 y se estima que la transmisión durará casi 2 horas, según lo prevé el reglamento que fue acordado por los equipos de campaña de los dos candidatos junto a la CNE y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).El primer debate se realizó el 1 de octubre en la capital de Santiago del Estero, mientras que el segundo encuentro fue en el aula magna de Derecho en la UBA, en el barrio porteño de Recoleta, donde se realizará este domingo.