Carlotto: Milei es un "canalla que quiere ser presidente para destruirlo todo"

Foto: Raúl Ferrari.

"Este canalla que es el que quiere tomar el cargo de presidente para destruirlo todo, porque él lo dice"

"Hay que pensar más que nada en la Patria, en la unidad de la gente, tenemos que tener unidad a pesar de las diferencias"

"Tengo esperanza de que triunfe el bien, y que después todos juntos, sin el individualismo político, levantemos nuestro país"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,, advirtió este viernes que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javiery convocó a "hablar" con "los confundidos y enojados" de cara al balotaje del 19 de noviembre y "decirles que hay que pensar más que nada en la Patria"."Este canalla que es el que quiere tomar el cargo de presidente para destruirlo todo, porque él lo dice", dijo Carlotto sobre el candidato de LLA, desde Rosario, donde viajó para participar de la inauguración del local de la filial de Abuelas, en un espacio que le cedió la Universidad Nacional de Rosario (UNR).La dirigente de derechos humanos se preguntóy analizó que los jóvenes "que lo siguen están fascinados con la locura, porque a esa edad uno quiere rebelarse, hacer algo distinto".Bajo ese análisis la titular de Abuelas"Hay tiempo para cautivarlos, hay que hablarles, las familias, los padres y todos nosotros", declaró Carlotto en rueda de prensa.Consultada sobre el debate televisivo de los candidatos a vicepresidente , entre(LLA) y, de Unión por la Patria (UxP), en el que la compañera de fórmula de Milei, volvió a reivindicar a la última dictadura cívico militar, la dirigente de derechos humanos dijo que no lo vio y que lo que a ella le "interesa" es el futuro de la gente y el país."A mí me interesa la gente, el pueblo, los que van a votar, sobre todo los que están confundidos y enojados", sostuvo la presidenta de Abuelas.Carlotto pidió, entonces, "Recordó que tiene "en el cementerio una hija que la mataron y le robaron un hijo" y agregó que "todas las Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo) tenemos ese dolor, pero nunca hemos tenido venganza, odio ni revancha".Dijo que hay que seguir "siempre con unidad, pidiendo, rogando, tratando de tener noticias (sobre los desaparecidos cuyos restos aún no han sido encontrados) y sin olvidar" porque, remarcó, "eso es memoria, verdad y justicia, que es el símbolo nuestro".En relación al balotaje presidencial del próximo domingo, en el que competirán Milei y el postulante de UxP,, Carlotto señaló queAcerca del inmueble cedido por la UNR para que funcione la filial Rosario de Abuelas, su presidenta dijo que es un "alimento del alma para seguir"."A pesar de la edad que tenemos las dos abuelas que seguimos, el resto de la comisión directiva ya son nuestros nietos que aportan ideas nuevas en todo este trabajo de la búsqueda de los 300 nietos que seguimos buscando", abundó.Por su parte, el rector de la Universidad local,, indició que "siempre es un honor recibir a Estela, de alguna manera es ratificar el compromiso genuino de la UNR en la tarea de construcción de memoria, búsqueda de justicia y para nosotros es un día muy importante e histórico".