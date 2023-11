Política

10-11-2023 16:29 - Axel Kicillof

"Milei ahora se unió con lo peor de la clase política, más casta no se consigue"

El gobernador bonaerense afirmó que el candidato de LLA "no ha respetado ningún valor de los argentinos" y sostuvo que "la derecha no tiene propuestas, tiene amenazas". "Esta elección - agregó - no está ganada de antemano, se define en los próximos días, con nuestra militancia en las calles".