Vaca Muerta, ante los desafíos de adaptar y desarrollar nuevas tecnologías propias

El gerente general y CEO de INVAP,, afirmó este viernes que todo el ecosistema que convive en Vaca Muerta tiene por delante el desafío científico y tecnológico de adaptar y corregir los recursos que permitieron su desarrollo en los últimos años a las condiciones particulares, para una nueva etapa de mayor eficiencia y competitividad.El tema será uno de los ejes de debate de la edición 2023 delque la Fundación Balseiro desarrollará este sábado en la ciudad de Bariloche dedicada a los desafíos tecnológicos de la Industria del gas y el petróleo no convencional en la Argentina, en un espacio de diálogo entre las ciencias, la cultura, la educación y el mundo empresarial."Vaca Muerta es una demostración de cómo la ciencia y la tecnología va evolucionando y algo que se descubrió hace mucho tiempo recién puede ser explotado y brindar sus frutos ahora, en función de las nuevas áreas de desarrollo", consideró Campenni en diálogo con Télam previo al encuentro.En este campo, el titular del Invap destacó que como en muchas áreasEl tema ya venía siendo discutido en particular por los expertos de YPF, la mayor operadora del no convencional en el país, al entender que tras diez años de desarrollo inicial era necesario abordar el desafío de generar los recursos tecnológicos propios, adaptados a la roca madre neuquina, a partir de los desarrollos aprendidos en otras cuencas.Laes, precisamente, elEn ese sentido, Campenni señaló que "aparece la necesidad de generar criterio propio en desarrollo de ciencia y tecnología que permitan encontrar soluciones que se ajusten a las necesidades como país, como territorio y como Nación"."El círculo sinérgico -agregó- se da en que se necesita desarrollar talento para poder adaptar las tecnologías que posiblemente estén siendo aplicadas en otros países pero hay que fomentar el crecimiento de ese talento argentino para adaptar a las condiciones particulares y cubrir las necesidades que se vayan generando".A partir de la experiencia del Invap en distintas áreas de investigación, el experto explicó que "en general para poder obtener los beneficios de cualquier tecnología que tiene un impacto social, territorial o de explotación es necesario tener una capacidad de análisis crítico para poder adaptar esas tecnologías a las condiciones particulares".Pero también "hay otras oportunidades porque" .Nuevamente refiriéndose al caso de Vaca Muerta, Campenni explicó que "cuando se habla de un proceso tecnológico productivo, en general se necesita una convergencia de muchas especialidades simultáneamente. En una perforación inteligente de un pozo hay parámetros muy severos de temperatura, presión y ambientales, que se abordan con análisis de materiales para su resistencia, electrónica, mecanismos, comunicación de datos"., reseñó.A partir de ese enfoque de convergencia, hoy sin dudas "la tecnología habilitante es laque permite hacer otras cosas más fácilmente o mejor, aunque no resuelve el problema en sí mismo, porque al igual que muchas tecnología que hoy aparecen necesitan ser acopladas a una visión más sistémica para optimizar los resultados".Esa perspectiva vuelve la mirada al desarrollo del talento, una capacidad que para el investigador del Invap es "muy apreciada en el exterior pero no tan apreciada en el país, porque funciona, no es noticia y pasa desapercibida".En esa línea, el evento de este sábado tiene como objetivo principal explorar el potencial y las oportunidades en la industria de los hidrocarburos no convencionales en la Argentina, bajo el lema "Vaca Muerta: Oportunidades de Investigación y Desarrollo".En esta segunda edición, "Migración de ideas" se propone difundir información relevante sobre la industria, incluyendo los avances científicos, tecnológicos y las oportunidades que ofrece para el desarrollo del país.Esta edición, que se desarrollará mañana desde las 15 de manera presencial y por streaming, tendrá como disertantes a Catherine Remy, Directora General de TotalEnergies Austral, y Pablo Iuliano, CEO & Director de YPF.Del panel de expertos participarán, además de Campenni del Invap; Eduardo Dvorkin, Gerente General Y-TEC, YPF Tecnología, y Víctor Ramos, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas.También será estrenado el documental «Vaca Muerta: Oportunidades de investigación y desarrollo», producido especialmente para Migración de ideas 2023 y que será presentado por Alberto Rojo, Profesor de Física en Oakland University.