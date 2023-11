Swifties, rolingas, fans de BTS y de Mami Mo: la arremetida de los fandoms contra Milei

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Los fandoms de Taylor Swift, BTS, Moria Casán y hasta rolingas irrumpieron en las redes sociales y en las calles para pronunciarse en contra de las propuestas de La Libertad Avanza (LLA), con unque contempla desde el armado de pulseras y comunicados hasta colmar al barrio porteño de Núñez con mensajes que buscan defender los valores de sus comunidades., compartió a Télam Macarena, una de las personas detrás del grupo Swifties contra LLA que en el marco de la llegada de Taylor Swift a la Argentina que se posicionó frente al ballotage del 19 de noviembre:La ansiedad carcome a las fans argentinas de Taylor ante la primera serie de conciertos de la cantautora estadounidense en el país, mientras locales de la zona porteña de Once se desabastecen de mostacillas que fanáticas compraron para hacer los clásicosque intercambian como tradición en shows, algunos con frases como(Taylor Version's).La organización militante, que busca defender los valores de su ídola, no tardó en llegar al fandom swiftie, en el que un sector coordinó iniciativas a través de Telegram, desde volanteadas y pegatinas en las cercanías del estadio de River Plate, hasta el armado de remeras con la modificación de letras, comoUna imagen decon el fondo rojo, la frasey el títuloen un póster con la estética del álbum Red de Swift; o distintos rostros del candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el cartel promocional deThe Eras Tour, son algunos de los ejemplos del trabajo creativo que impulsaron."Más allá de que ahora digan otras cosas, sabemos que los candidatos de LLA dicen que el feminismo es un culto de la ideología de género, quieren sacar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ESI, y todas las luchas que están ligadas al feminismo", explicó Macarena, economista de 29 años de la localidad bonaerense de Moreno que prefiere mantener su identidad reservada por las amenazas que recibió la cuenta @SwiftiesPorLaPatria En el marco de las elecciones de mitad de mandato de 2018 en Estados Unidos,. También decidió no acompañar a la republicana Marsha Blackburn con su voto por su historial de rechazos a distintas iniciativas legislativas que buscaban ampliar derechos para mujeres y diversidades., aseguró la cantante, en una frase que es replicada por sus miles de fans y recuperada en el documental Miss Americana (2020)."La analogíaes demasiado fácil de ver. Desde el discurso de odio, el negacionismo climático, la violencia que manejan tan libremente a través de los medios", dijo a Télam(26), licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fan de Taylor desde los once años.Sobre el fandom al que pertenece aseguró:El Hit de la primavera: "El que no salta vota Milei"70.000 jóvenes en River, ayer diciéndole NO al fascismo pic.twitter.com/fehFST2AWW — El forjista (@ElForjista) November 10, 2023 El grupo de Telegram donde las swifties se organizan y comparten novedades, fotos y tuits, reúne a un crisol de identidades., comentó Cata, una cantante y actriz de teatro musical de 25 años, integrante del grupo, mientras resaltó quey queLas swifties responden a letras como, lanzada como respuesta a la desilusión que causaron los resultados electorales de 2018 en la que Swift valora el potencial de lucha de las y los jóvenes. También, en apoyo al colectivo LGBTIQ+, odonde se pregunta cómo sería su éxito si fuera un hombre."No me sorprende en particular que las fans de Taylor Swift se pronuncien, porque en eso siguen una actitud similar de su ídola respecto de Trump", sostuvo, en diálogo con Télam,, docente, investigadora de la UBA y co-autora del libro Fanatismos. Prácticas de consumo en la cultura de masas.Sobre el pronunciamiento de fandoms en la Argentina contra Milei, Borda dijo que "sorprende por la cantidad", pero aclaró que "(aunque tal vez sí político-partidarios)", y recordó que"El sabotaje exitoso a un acto de Trump en un estadio de Tulsa en 2020 por parte de los k-poppers sorprendió a muchos en su momento y otros hasta descreían de la capacidad de ese grupo para organizarlo", subrayó Borda.En la Argentina, el @BTStream Argentina (slow) le respondió a la candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel, tras declaraciones que hizo sobre la banda en el pasado.En un comunicado con casi dos millones de visualizaciones en X (ex Twitter), el grupo repudió "los dichos de odio y xenófobos hacia la imagen de BTS" de la candidata y pidió a "Army" -como se nombran los fans de este grupo musical- que "por favor denuncien los tweets".Para Borda, es "perfectamente posible organizar una movida colectiva, porque están muy habituados a hacerlo, aunque con otros objetivos no políticos" y resaltó queAnte el actual contexto político de la Argentina también se posicionaron otros grupos como rolingas y fans de la diva Moria Casán.La cuenta de X Rolingas contra Milei difundió un comunicado en el que aseguró que tienen, en referencia a Milei, quien, por otra parte, expresó en distintas oportunidades que escucha a la banda The Rolling Stones.Un grupo de amigos fans de Moria, nucleados en el(Mami Mo), también salió al cruce de LLA con un comunicado."Lo hacemos desde el humor, la frescura. Tiene el objetivo de no ser solemne. Se puede ser combativo, tener ideas sin tener una cara de velorio. Moria nos enseñó eso", compartió a Télam el periodista, integrante del grupo.El texto reúne los "dixit" (formas de hablar) de la diva y sentencia:No podemos darnos el lujo de además perder el humor en la lucha contra este grupo al que nosotros denominamos 'La Libertad Atrasa' y, tomando la frase de Moria, decimos que sus propuestas parecen del canal Volver", concluyó Shiff.