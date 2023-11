Riquelme y las elecciones en Boca: "Esperamos que sea una fiesta"

Foto: Osvaldo Fanton

El ex futbolista y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a las elecciones que se celebrarán en el club el próximo 2 de diciembre., indicó el ídolo xeneize, en diálogo con Radio10."Vamos a brindarles todas las comodidades a la gente, para que se acostumbren que cada cuatro años sean las elecciones y tienen que ir a votar", aseguró el directivo de Boca.La lista del oficialismo todavía no confirmó a sus nombres para las elecciones. Sin embargo, el propio Riquelme valoró la gestión encabezada junto a Jorge Amor Ameal de cara al buen momento que pasa la institución en general."Esta elección va a ser muy muy simple. Si vos me das un club con deuda y yo te digo que tengo 28 millones de dólares a favor, sos el club con más títulos, debutaron 34 chicos, esto es una maravilla", afirmó el ex "10".