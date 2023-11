Escuelas de oficios universitarios: "Salida laboral rápida con tiempo corto de estudio"

Estudiantes calificaron los oficios como "forma de conseguir trabajo", "proyecto" y "alternativa"

Estudiantes de la Universidad Barrial de la ciudad de Tandil, dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) se refirieron a las posibilidades que ofrece el aprendizaje de un oficio como "una forma de conseguir trabajo", "un proyecto" y "una alternativa" para su futuro.



Tamara Marruedo (31) trabaja en Criminalística y es mamá de Emilia (7) e Isabella (2) quienes asisten al espacio lúdico de la Universidad Barrial de Tandil mientras la joven estudia para ser maestra pizzera en esa escuela.



De familia de gastronónomicos, Marruedo se crió durante su infancia en la cocina de una rotisería, donde adquirió la "pasión por la cocina", y ahora describe su casa como "un gran punto de encuentro y de creación de menúes".



"Como para mí el cocinar tiene y ocupa un lugar muy importante", señaló a Télam Marruedo, quien decidió comenzar a estudiar el curso como "proyecto a futuro".



"En este momento, si bien no estoy buscando urgente trabajo de maestra pizzera, es una idea que no está lejana, y es una experiencia que sin duda quiero atravesar", aseguró.



Por su parte, Santiago Cifuentes (48) contó: "En este momento estoy haciendo trabajos de electricidad gracias a este curso, que me da la posibilidad de poder estudiar y al mismo tiempo perfeccionarme un poco más".



Cifuentes, que comenzó el curso gratuito de electricista en la Universidad Barrial a principio de año, destacó que eligió este oficio ya que "no tenía trabajo, tenía experiencias anteriores y me quería perfeccionar mucho más".



"Hay mucha revalorización en el oficio, y es una gran ventaja poder estudiar y que te den un título. Siempre en los trabajos te piden estudio secundario, que yo no he terminado", sostuvo Cifuentes, quien remarcó que le resulta "fácil" llevar el estudio al día



A su vez, indicó que a su edad "está muy difícil conseguir trabajo, y este curso me abrió las puertas para poder vivir de esto y conseguir herramientas".



"Estoy muy contento con la oportunidad que me dio la universidad para poder estudiar. El docente explica bastante bien y nos corrige cuando estamos equivocados, a pesar de que somos gente grande, nos corrige como todo docente", puntualizó.



Finalmente, Lautaro Cañete (21) trabaja en una metalúrgica y por fuera de su horario laboral realiza el curso de Diseño e Impresión 3D en la Universidad Barrial.



El joven, que decidió estudiar Educación Física pero abandonó la cursada durante la pandemia ya que estaba descontento con la "virtualidad", decidió formarse en 3D como "una alternativa y algo más personal", a su trabajo actual.



"Viendo las necesidades de esta generación, es algo que produce mucha demanda el tema del diseño y modelado 3D", aseguró Cañete quien agregó que el aprendizaje de este oficio "no es nada complicado y todo lo hace la práctica".