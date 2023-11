Toma impulso una iniciativa global para combatir la evasión con criptomonedas

El gobierno británico informó este viernes que lidera un compromiso global sin precedentes para combatir la evasión fiscal de criptomonedas en el extranjero.En ese sentido la secretaria del Tesoro británico, Victoria Atkins, elogió la cooperación internacional paraEste acuerdo histórico sigue al liderazgo del Reino Unido en el acuerdo fiscal global 2021 del G20 y la, que combate la evasión fiscal corporativa y asegura que los impuestos correctos se paguen en el lugar adecuado.El Marco de Informes de Activos Cripto (CARF), el último estándar insignia de transparencia fiscal de la OCDE, exigirá que las plataformas criptográficas comiencen a compartir información de los contribuyentes con las autoridades fiscales, lo cual actualmente no hacen, garantizando que estas autoridades puedan intercambiar información para hacer cumplir la conformidad fiscal.Se espera que el CARFEste hito sigue al acuerdo fiscal global de dos pilares de 2021, que busca asegurar que las empresas paguen los impuestos correctos donde operan y combate la evasión fiscal de grandes empresas multinacionales mediante una tasa mínima global del 15%."Estoy orgullosa de que el Reino Unido esté demostrando liderazgo nuevamente en la lucha contra la evasión fiscal global, ayudando a asegurar los ingresos esenciales para los servicios públicos que todos utilizamos. Hoy estamos enviando un mensaje contundente de que no permitiremos que los criminales usen cripto para evitar pagar su parte justa", señaló Atkins en un comunicado.El CARF se basará en el sistema existente que las autoridades fiscales utilizan para compartir información entre sí, denominado Estándar Común de Reporte.Este ya tuvo un enorme éxito en la lucha contra la evasión fiscal en el extranjero, recuperando casi 100 mil millones de libras esterlinas en ingresos fiscales adicionales de activos financieros tradicionales desde su inicio en 2014.El nuevo marco será esencial para, con algunas estimaciones sugiriendo que la no conformidad fiscal en las tenencias de cripto-activos podría oscilar entre el 55% y el 95%.