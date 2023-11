"Gladiador 2" y "Deadpool 3", entre las películas que están por retomar sus rodajes

El estreno de la tercera parte de "Deadpool", dirigida por Shawn Levy, está previsto para julio del año próximo / Foto: archivo

"Deadpool 3", "Gladiador 2" y "Beetlejuice 2" son algunas de las tantas películas que están "próximas a retomar sus rodajes" luego de que el jueves se levantara la huelga que los actores de Hollywood sostuvieron durante 118 días, informó la prensa internacional.Los rodajes de esos filmes, entre cientos de producciones audiovisuales más, primero se frenaron por el paro que iniciaron el 2 de mayo el sindicato de guionistas (levantado el 27 de septiembre) y luego por la medida de fuerza tomada por los actores el 14 de julio en su exigencia a los estudios por mejoras en las condiciones laborales.Según el sitio especializado Deadline, las películas que podrían regresar casi de inmediato a la producción son la tercera parte de "Deadpool", protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que había quedado por la mitad, y la segunda de "Beetlejuice", de Tim Burton, que frenó su rodaje dos días antes de su final programado.El final de la huelga supuso un alivio para los ejecutivos de los estudios quienes días antes de la resolución del conflicto habían insistido en la importancia de llegar a un acuerdo para poder tratar de salvar la temporada de canales, plataformas y avanzar en la programación de películas del próximo año.Se espera también que filmes como "Gladiator 2", con Paul Mescal al frente, la cinta de Clint Eastwood "Juror No. 2", la película sin título oficial de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, o la adaptación de la novela de Colleen Hoover "It Ends With Us", retomen su rodaje en breve.