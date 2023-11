La Iglesia convocó a una jornada de "oración por la Patria" previo al balotaje

Foto: Prensa

En el @SantuarioLujan hemos hoy convocado a que el 17 de noviembre en cada Diócesis de la Argentina se rece por la Patria. Cada Iglesia particular verá el modo más conveniente de hacerlo y unirse en la oración por las necesidades del pueblo argentino.

¡Unidos en la plegaria! — Oscar Ojea (@oscar_ojea) November 9, 2023

La reunión plenaria de obispos

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a que en todo el país se realice el próximo viernes 17 un día de "oración por la Patria", dos días antes del, y que definirá el próximo presidente de la Nación.La convocatoria fue lanzada este jueves desde la basílica de Luján por el presidente del Episcopado,, en el marco de la asamblea plenaria de obispos que se reunió esta semana en un encuentro que concluye este mediodía en la Casa de Retiros “El Cenáculo” de Pilar.En ese marco, Ojea invitó a que cada diócesis de la Argentina realice el viernes 17 de noviembre "un día de oración por la Patria de la manera que cada Iglesia particular lo vea conveniente"."En el Santuario de Luján hemos hoy convocado a que el 17 de noviembre en cada Diócesis de la Argentina se rece por la Patria. Cada Iglesia particular verá el modo más conveniente de hacerlo y unirse en la oración por las necesidades del pueblo argentino. ¡Unidos en la plegaria!", publicó luego monseñor Ojea en su cuenta de la plataforma X.Este jueves, ely celebraron una misa que fue encabezada por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.Los obispos también rezaron ante la tumba del cardenal Eduardo Pironio, que se encuentra dentro de la basílica, luego de que esta semana el Vaticano anunciara que será beatificado, y se informó que la beatificación será el sábado 16 de diciembre a las 11 en el mismo santuario."Luján es casa materna, y por lo tanto es punto de referencia seguro donde siempre se vuelve, o cuando hay cosas lindas que celebrar, o agradecer, o como en estos tiempos ciertamente críticos, en que nos sentimos cansados y agobiados a buscar cobijo y consuelo, a buscar alivio y fortaleza en los brazos de la Madre”, dijo el cardenal Rossi en su homilía.Y agregó: "Estamos hoy aquí los obispos de la Argentina, Venimos no con nuestros méritos, sino con nuestros cansancios y opresiones, Sin fingimiento, sin ocultar miserias y debilidades, porque queremos unirnos a la súplica de nuestra gente, y pedir con ellos a nuestra Madre que nos cuide: que cuide a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a los jóvenes entrampados en la droga, que no falte el pan en la mesa, los medicamentos a los enfermos, que haya trabajo digno y un techo para todos, y sobre todo que haya paz, en el mundo y en nuestra tierra”.Los obispos realizaron también este jueves "una oración por la paz en Israel y Palestina y los lugares que hay conflicto bélico", informó la oficina de prensa del Episcopado.En ese marco, el, pidió que "la Virgen María intervenga para que se termine toda violencia y los gobernantes de los pueblos sean iluminados por la Reina de la Paz"."Frente al conflicto entre Israel y Palestina los obispos elevaron su plegaria y pidieron a la Virgen: ¡Líbranos de toda violencia!", según se informó.Concluirá este viernes tras una semana de deliberaciones durante la cual enviaron una invitación formal al papa Francisco con el deseo de que el Pontífice visite "pronto" el país y aseguraron que esa llegada "hará mucho bien" a los argentinos en estos "tiempos difíciles"."Querido Papa Francisco: reunidos en la Asamblea Plenaria de los obispos queremos expresarte nuestro deseo de que nos visites pronto. Así nos unimos al sentir de nuestro pueblo que desea encontrarse con su Pastor", afirmó la misiva enviada por los obispos."A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles. Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina", concluye el texto.El lunes, en la homilía de la misa de apertura de la asamblea plenaria, Ojea manifestó el "profundo deseo" de la Iglesia argentina de que el Papa visite su país natal y vaticinó que ese encuentro "ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo" y a renovar el "espíritu misionero"."El profundo deseo que tenemos de que el Papa Francisco visite nuestro país se traducirá sin duda en un encuentro muy esperado entre el pastor y su pueblo, nos ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovarnos en el espíritu misionero así podremos tender una mesa generosa en la que haya lugar para todos como insistió tanto en las jornadas de Lisboa", sostuvo Ojea, en referencia a la posible visita de Francisco a la Argentina, quien había declarado que su retorno estaba "en programa" para después de las elecciones.Los obispos concluyen este viernes sus deliberaciones sin la difusión de ningún documento o pronunciamiento sobre las próximas elecciones, aunque se conocieron en las últimas semanas pronunciamientos y opiniones individuales de algunos de sus integrantes.Este vierne, tanto como gran parte del pueblo argentino en general y gran parte también de los fieles católicos en particular, ante la inédita gravedad de la disyuntiva que se nos plantea en las elecciones del próximo 19 de noviembre”.La iniciativa fue impulsada por Cristianos para el Tercer Milenio (CTM) y cuenta con la adhesión de organizaciones como el Colectivo Kevin O´Neill por Memoria, Verdad y Justicia para los Mártires Palotinos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Generación Francisco, Espacio Interreligioso Patrick Rice y Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, entre otros.Los firmantes señalaron que en estas elecciones “lo que está en juego no es ni un determinado proyecto político ni el nombre del próximo presidente sino que lo que se decide es la continuidad de la democracia y con ella la posibilidad de la convivencia social y el progreso en el camino de la justicia social, un concepto central para la Doctrina Social de la Iglesia que sin embargo es considerado ‘aberrante’ por uno de los candidatos”, en referencia a Milei.