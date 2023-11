Investigan si el ataque al político español se relaciona con su apoyo a opositores iraníes

Foto: AFP

El ataque

La Policía española investiga si el ataque alestá relacionado con su trabajo como abogado en la defensa de opositores al Gobierno iraní, una hipótesis que el propio dirigente pudo expresar a los médicos que lo atendieron en la emergencia, a pesar de que el disparo le perforó la mandíbula.El diario madrileño El Mundo publicó este viernes que fuentes de la investigación señalaron que están trabajando esa pista, pues Vidal-Quadras, de 78 años, lleva en su bufete de BarcelonaTanto El Mundo como El Diario.Es recogen este viernes que el propio Vidal-Quadras informó a los médicos del hospital que detrás de su intento de asesinato está "el régimen iraní"."Lo hizo cuando llegó herido de bala en la mandíbula y antes de entrar en quirófano para ser sometido a una cirugía maxilofacial. Tras la intervención, los facultativos trasmitieron a la Policía lo relatado por la víctima", reseñó El Mundo.. El exjefe del PP catalán, que tiene una profunda relación con el exilio iraní, insistió el jueves ante la Policía en que no tenía "otros enemigos". Vidal-Quadras fue uno de los primeros políticos a los que Teherán incluyó en su lista de terroristas.El(CNRI), con vínculos desde hace muchos años con Vidal-Quadras y financiador de la campaña de Vox en 2014, condenó este jueves "enérgicamente" el ataque y recordó la animadversión del régimen de Teherán., recalcó que es "de dominio público la virulenta enemistad del régimen clerical" con Vidal-Quadras.Ocurrió este jueves a las 13.30 en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Una persona que ocultaba su rostro con un casco de motocicleta y que se bajó de una Yamaha de color negroLa víctima sufrió una herida en la zona mandibular con orificio de entrada y salida. Fue trasladada por el servicio de emergencia en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.Vidal-Quadras no llegó a caer al suelo. Se apoyó en un contenedor de basura mientras un vecino lo socorría. El ex político dijo en ese momento: "A ver si van a volver. Se ha pirado en una moto".A continuación llegaron dos agentes de la Policía Nacional que trataron de taponar una herida que le había "atravesado la mandíbula de un extremo a otro".De profesión físico, Vidal-Quadras fue presidente del PP de Cataluña desde diciembre de 1991 hasta septiembre de 1996, año en que fue apartado por la dirección nacional del partido tras el Pacto del Majestic, que el PP firmó con la agrupación nacionalista catalana Convergència i Unió (CiU) para apoyar la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña.El pacto fue el resultado de dos meses de negociaciones que se llevaron a cabo en el Hotel Majestic del paseo de Gracia de Barcelona.Como resultado de este pacto, el 4 de mayo de 1996 Aznar fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.