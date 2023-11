Se presentó el libro "Historizar a Milei" para "generar conciencia" de "las ideas que defiende"

Foto: Julián Álvarez.

comoen el que se enfrentarán Javier Milei, por La Libertad Avanza (LLA) y el candidato Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP).En la exposición, los académicos"Milei requiere ser historizado porque no nació de Tiktok", aseguró Artemio López, compilador del libro, al inicio su exposición y explicó que el subtítulo no fue fortuito sino que manifiesta "la realidad, porque las ideas que despliega (Milei) comenzaron con la tortura y la picana para el disciplinamiento, desaparición y muerte de los que se oponían al modelo neoliberal y la motosierra es lo mas parecido a una picana".En el acto de presentación en el Centro Cultural Caras y Caretas, en San Telmo,Y aseguró que esas no son más que "las fórmulas que el neoliberalismo aplicó en la Argentina por medio de la dictadura" y Milei representa "la ola que continúa al peor gobierno que tuvimos q fue el del (expresidente) Mauricio Macri"., enfatizó.En tanto, se mostró "optimista" porque Sergio Massa "tiene el proyecto que el país necesita para esta coyuntura" y aseveró que "el pueblo va a frenar un nuevo desembarco neoliberal y detendrá la intentona de Milei que seria una tragedia para el país".Por su partey auguró que en el balotaje "lo vamos a derrotar".El politólogo brasilero enfatizó que las ideas que defiende el líder libertario representan "un fenómeno internacional de la derecha en el mundo" porque funciona con la misma lógica que ocurrió con Bolsonaro en Brasil o con el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos.Frente a este escenario se mostro "confiado" en que en el balotaje del 19 de noviembre los argentinos "van a decidir y dar un paso extraordinario en la historia del pais" y destacó que frente a la "brutalidad" que representan las propuestas de Milei "Massa demuestra un proyecto de país que es el que Argentina necesita".En la presentación que comenzó pasadas las 18.30 estuvo presente el director ejecutivo de la escuela Justicialista Néstor Kirchner, Nicolás Trotta, quien presentó a la mesa de oradores y consideró al libro como una "herramienta de reflexión y militancia para poder generar conciencia sobre lo q esta en juego en este proceso electoral".En el mismo sentido la moderadora del encuentro Yamile Socolovsky, profesora de Filosofía Política en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), aseguró que el libro aportará a "este momento en el que se está intensificando nuestra militancia para el triunfo de Massa".En coincidencia con Sader y López,Por su parte, René Ramirez Gallegos, quien fue secretario de Educación en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, puntualizó que en el avance de las "derechas y ultra derechas" existe un mecanismo de "asedio a la democracia que ya no se hace como en el siglo XX sino con 'dictaduras democráticas', es decir, golpes de Estado a través de las mismas estructuras de la democracia" como por ejemplo con el mecanismo de lawfare que intenta imposibilitar a los lideres populares que se postulen a la presidencia "como ocurrió con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner".También estuvo presente entre el público el ex vicepresidente Amado Boudou quien tuvo a su cargo el prólogo de esta obra, que incluye una recopilación de varios autores que analizaron el fenómeno de Milei en Argentina en el contexto de la influencia de los que han adquirido los sectores de la ultraderecha en la región y el mundo.