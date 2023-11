"Topo" Rodríguez convoca a votar a Massa: "No hay lugar para la indiferencia"

Foto: Natalia Guerrero.

El presidente del Interbloque Federal,, renovó este jueves su respaldo a la candidatura presidencial depor Unión por la Patria (UxP) y llamó a "no ser neutrales ni prescindentes" ya que frente al balotaje del 19 de noviembre, advirtió., reiteró el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Identidad Bonaerense) y planteó que "en tiempos de definiciones no hay lugar para la indiferencia".comparte el interbloque con diputados cordobeses y socialistas, y con estas declaraciones volvió a diferenciarse del gobernador de Córdoba y excandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País (HxNP) Juan Schiaretti.Schiaretti suele decir que frente al duelose mantiene prescindente, aunque en los últimos días tuvo gestos de distancia y palabras críticas hacia el postulante del peronismo.En lo que puede ser leído como una réplica por elevación al propio Schiaretti,resaltó desde la red social X (exTwitter) que muchos dirigentes del peronismo que no forman parte de UxP apoyarán a Massa en la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar en diez días."No vamos a ser neutrales ni prescindentes. En tiempos de definiciones no hay lugar para la indiferencia. Muchos compañeros y muchas compañeras de todo el país, que somos peronistas y no pertenecemos a Unión por la Patria, vamos a votar ael 19 de noviembre", remarcó.acompañó su mensaje con un logo de 'Consenso Federal', la coalición electoral del peronismo disidente que en 2019 impulsó la fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.Esta semana, el propio Urtubey hizo público su apoyo ay se mostró en Córdoba junto al candidato presidencial.En cuanto al espacio que acompañó a Schiaretti en las PASO y las elecciones generales, dos dirigentes de ese frente -Florencio Randazzo y Diego Bossio, exjefe de campaña de Schiaretti- se mantienen sin expresar públicamente sus preferencias para el balotaje.y la diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota habían anticipado en agosto que si Schiaretti no quedaba entre los competidores del balotaje, no apoyarían ni a Patricia Bullrich ni a Milei, lo que de modo implícito dejaba en evidencia el apoyo a Massa."Si nuestro candidato, que es Schiaretti, no queda entre los competidores elegidos para la segunda vuelta, nosotros no vamos a apoyar la propuesta de Patricia Bullrich ni la de Milei", dijeron entonces.Y en efecto, al conocerse los resultados del 22 de octubre,se pronunciaron abiertamente por, en una sucesión de respaldos que siguió con la diputada nacional Graciela Camaño y sus pares del socialismo Mónica Fein y Enrique Estevez, cuyo partido se expresó de modo orgánico a favor del exintendente de Tigre y actual ministro de Economía.