Advierten que peligra la Defensoría si gana la fórmula que quiere "destruir lo público"

Foto: Walter Diaz.

Foto: Walter Diaz.

Foto: Walter Diaz.

Foto: Walter Diaz.

Foto: Walter Diaz.

La periodista Miriam Lewin advirtió que "peligra la existencia" de la Defensoría del Público si gana las elecciones presidenciales "la fórmula que se proclama por la restricción de los derechos y la destrucción de lo público", al encabezar el cierre de la audiencia Región Sur de Medios Audiovisuales de Argentina, en Río Gallegos, junto a medio centenar de expositores., sentenció Lewin al abrir la audiencia.En el Aula Magna de la UTN Facultad Regional Santa Cruz se trató de la sexta y última audiencia pública de 2023, con modalidad presencial y virtual, transmisión por streaming y You Tube de la Defensoría, y con interpretación en lengua de señas y subtitulado “para garantizar la accesibilidad comunicacional de todas las personas”.Cincuenta y siete inscriptos de Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expusieron de manera presencial y virtual, bajo la consigna “40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones”.Lewin dijo a Télam tras el cierre de la audiencia, que se extendió pasadas las 20, "con muchísima participación de muchas ciudades de la Patagonia", que hubo "expresiones y necesidades disímiles, pero estuvo muy presente la temática de la estigmatización de pueblos originarios, la fragilidad de sus medios"., afirmó.En un análisis de las exposiciones, Lewin dijo que se destacó la necesidad de "recuperar la plena vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", y también marcó que "hay un profundo desconocimiento de las cuestiones relacionadas con la salud mental"., indicó.La radio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) expuso la necesidad de "visibilizar todos los genocidios, no solo los '70 y la última dictadura militar, sino también de la denominada Campaña del Desierto y fusilamientos de las Huelgas Patagónicas".La Asociación Ambiente Sur de Río Gallegos participó con su grupo de Guardianes del Estuario y programa de radio universidad del que participa y resaltó la importancia de medios públicos.Trabajadores de medios audiovisuales expusieron la amenaza de la inteligencia artificial.Lewin destacó asimismo la participación virtual en el marco de "una muy buena comunicación desde la Antártida" y la existencia de una emisora de Radio Nacional que "es garantía de Soberanía".Adolescentes de Neuquén señalaron que "faltan espacios para adolescentes y que ese espacio radial viene a cubrir esa necesidad".Desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se expuso el reclamo para que "en el marco de la Ley de Servicios Audiovisuales el Estado intervenga en la desconcentración de los medios de comunicación".Una radio comunitaria de Viedma, de reciente adjudicación, reclamó mayor equipamiento y pidió "que la gente se narre y no sea narrada".Entre las problemáticas queEl pleno acceso a la Televisión Pública sin contratar un servicio pago fueron otras de las temáticas recurrentes en todo el país y Lewin añadió que "hay muchas audiencias que desconocen que pueden consumir sin pagar un peso 17 canales a través de la Televisión Digital Abierta (TDA)".San Juan para la región Gran Cuyo, Córdoba para la región Centro, Posadas para NEA, San Salvador de Jujuy para NOA y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para Buenos Aires, antecedieron a este cierre del año.