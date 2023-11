Un juez rechazó el pedido para detener a un subdirector de la AFIP

El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi. Foto: archivo.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó un pedido de la fiscalía para lograr la detención del subdirector de servicio al contribuyente de AFIP, Néstor Fabián Rodríguez,l, a la vez que prohibió la salida del país del funcionario, informaron fuentes judiciales.El pedidoy tenía por objetivo tomarle declaración indagatoria a Rodríguez y secuestrarle el teléfono celular, algo que no había logrado el lunes cuando ordenó allanamientos a principios de esta semana.Martínez de Giorgi en el fallo al que accedió Télam."Es por ello que sin que haya variado la situación otrora vigente ni la prueba analizada hasta el momento a su respecto, por el momento a lo solicitado no ha lugar sin perjuicio de disponer la prohibición de salida del país por resultar pertinente a las diligencias que se vienen realizando en el proceso", concluyó.En la misma resolución,También consideró que "hace sólo tres días y a instancias también del señor fiscal (Pollicita) se practicaron sendos allanamientos en los mismos lugares sobre los que ahora insiste y cuyo resultado fue el secuestro de una importante cantidad de dispositivos celulares y notebooks que serán analizados".Además, el magistrado recordó que Pollicita, al solicitar el allanamiento que se concretó el lunes, no pidió la detención ni tampoco el llamado a indagatoria., puntualizó Martínez de Giorgi., según pudo saber Telam de fuentes judiciales.Minutos antes, el fiscal había pedido la detención y la indagatoria del funcionario de la AFIP, con el argumento de que hasta el momento no se había presentado ante la justicia., oportunidad en la que no se encontraba en ninguno de los dos lugares.Pollicita había reclamado que "se convoque a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria mediante orden de detención, con el objeto de asegurar su comparecencia en los términos señalados y con fundamento en los riesgos procesales detectados", según surge del dictamen.En el mismo documento el fiscal remarcó que "ni se hizo presente luego durante la realización de los allanamientos, ni tampoco se presentó con posterioridad ante los estrados del Tribunal a los fines de ponerse a disposición de la justicia".En ese contexto, la fiscalía solicitó que se tenga a bien "convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria, por su intervención en la actividad de espionaje ilegal desplegada por Ariel Pedro Zanchetta".Pollicita sostuvo que tiene elementos para sostener que Rodríguez, "mientras se desempeñaba como Subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires y Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP, le habría encargado a Ariel Pedro Zanchetta la realización de actividades de inteligencia prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional".Zanchetta quedó bajo la lupa del Poder Judicial en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema., y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata (que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales) sobre destinos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.La coincidencia temporal de las busquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospechara de un posible vinculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.