Cortar relaciones con China y Brasil significaría una pérdida de US$ 22.000 millones

La propuesta electoral del candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dehacia esos dos países, que son sus principales socios comerciales.Por caso, durante un acto en la provincia Misiones, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, y advirtió sobre el "daño muy grande" que una medida de ese calibre podría significar para la "integración económica, social y cultural" entre dos países que sostienen "una hermandad construida en años"."Mientras nosotros privilegiamos, como principal socio comercial de la Argentina, la relación con Brasil, escuchamos de la otra vereda de la política plantear la ruptura de esa relación", dijo Massa, quien defendió el estratégico vínculo bilateral con el gigante sudamericano, que, junto a China, es uno de los dos principales destinos de las exportaciones argentinas.Lo hizo desde Misiones, provincia que por compartir frontera mantiene con Brasil una alto intercambio que trasciende lo comercial, con un fuerte anclaje en la integración social y cultural, características de las que Massa se sirvió para graficar la importancia de profundizar la relación bilateral con la nación gobernada por Luiz Inácio Lula da Silva.Todos aquellos que viven en esta provincia que tienen familia a un lado y otro de la frontera saben lo que representa en términos comerciales, tener integración; en términos económicos, tener complementariedad industrial, y en términos de convivencia cultural, esa hermandad construida en años. Y también saben el daño que puede significar para nuestra patria y esta provincia la ruptura de la relación con Brasil", enfatizó.En ese sentido, advirtió que la propuesta de Milei provocaría un "daño muy grande" y agregó: "Quiere romper relaciones con Brasil, nosotros queremos consolidarlas porque es importante para el desarrollo social y cultural pero además desde el punto de integración económica".En tanto,que si el candidato presidencial de La Libertad Avanza cumple con su promesa de romper relaciones con China y Brasil, en caso de llegar al Gobierno, la Argentina perderá 22.000 millones de dólares por exportaciones hacia esos dos países.en diálogo con Télam.El canciller comparó esta pérdida con la que provocó la sequía que el país atravesó este año, "la más importante de la historia argentina, producto de la crisis climática" y afirmó que lo de Milei "en cambio, es un capricho ideológico".En una reciente entrevista concedida al escritor peruano Jaime Bayly y en declaraciones previas realizadas a la agencia Bloomberg, Milei había dicho que, de llegar a la Presidencia, no haría "pactos con comunistas", y rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil.Durante la charla con Bayly,En respuesta a esos dichos, Cafiero advirtió que las definiciones en temas internacionales del candidato de LLA implican un riesgo para la Argentina y su vínculo con el mundo, porque en caso de ser aplicadas desde el Gobierno podrían derivar en que el país se "aísle"."La gente quiere saber en qué mundo piensa La Libertad Avanza y no nos podemos aislar en momentos en que los países se están abriendo todos en el mundo. La idea debe ser cómo favorecemos el multilateralismo, cómo se amplifica la mirada y se generan nuevos mercados. Necesitamos exportar más, no romper relaciones", evaluó Cafiero.Luego, en declaraciones al canal C5N,"La discusión que tenemos con el Mercosur y con Brasil es, puntualmente, una discusión sobre el futuro. Tenemos que analizar cómo fortalecemos nuestro bloque, porque lo que se viene es una globalización de regiones. Lejos de romper relaciones, lo que estamos haciendo con el gobierno de Brasil, es afianzar nuestro vínculo", subrayó el canciller.Cafiero contrastó las posturas de Milei con la idea tiene el candidato oficialista Sergio Massa, quien planteó la necesidad de "duplicar las exportaciones" de la Argentina en los próximos años.En la misma línea,y aseguró que el rumbo que tendrá una eventual administración de la coalición será "consolidar un proceso de desarrollo para favorecer a las pymes".En declaraciones a Télam Radio,A la polémica por estas declaraciones de Milei, para quien el modelo que propone el líder ultraderechista busca transformar al país "en una colonia de Estados Unidos"., en declaraciones a Télam.El primero en salir a responder las nuevas agresiones del candidato libertario contra Lula Da Silva, fue el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, quien en una fuerte réplica remarcó que el mandatario brasileño "no es comunista ni corrupto" y exigió que los candidatos tengan "responsabilidad en la defensa de los intereses del país".En declaraciones al canal C5N,y recordó incluso que el propio Superior Tribunal de Justicia brasileño estableció la inocencia del actual jefe de Estado de Brasil al confirmar que en el caso hubo "utilización política de la Justicia".Scioli consideró lamentable que Milei insista con que en caso de ser electo no mantendrá relaciones con el Gobierno de Brasil, y aseguró que para sostener el nivel de exportaciones argentinas al mercado brasileño no alcanza con la negociación directa entre privados, como argumentan desde LLA cuando se los consulta por los efectos que tendría una hipotética ruptura del vínculo bilateral.Sobre los movimientos de Massa en el plano internacional,"Brasil y China son los dos principales socios comerciales de Argentina, especialmente en todo lo que significa para el complejo agro e industrial. Y cuando (Milei) también rechazó el ingreso de Argentina a los Brics tengamos claro lo que significa eso en términos prácticos", alertó el embajador, quien puntualizó que el bloque de los Brics reúne "el 30% de la población y del PBI mundial".