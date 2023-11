Con más de 1200 evacuados, Itatí es la localidad más afectada por las inundaciones

Foto: German Pomar.

Foto: German Pomar.

El intendente de Itatí, localidad distante a 74 kilómetros al noreste de la Capital provincial, detalló que se continúa en etapa de evacuación y que la altura del río Paraná permanece estacionada en 8,07 metros.

Foto: German Pomar.

Conformación de un comité de crisis

Foto: German Pomar.

Foto: German Pomar.

Foto: German Pomar.

Foto: German Pomar.

Temporal de viento y lluvia afectó la zona centro de Misiones Un temporal de viento y lluvia afectó la zona centro de Misiones donde se produjeron voladuras de techos, caídas de árboles y postes de luz, sin tener que lamentar víctimas fatales, informaron fuentes policiales.



Una de las localidades más castigadas fue Aristóbulo del Valle, donde el temporal afectó a más de 40 familias que perdieron sus techos o sufrieron inundaciones en sus viviendas.



Los barrios más afectados fueron: Asentamiento, Cooperativa Milagro, Escuela 299, Lizoszki y Picada Kolmaier, donde la Policía de Misiones, los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad están trabajando en la asistencia y contención de los vecinos, se informó.



También la energía eléctrica se vio interrumpida por varias horas debido a los fuertes vientos que tiraron postes de luz, situación que fue reparada por obreros de la cooperativa de electricidad.



Otra localidad afectada por la tormenta fue San Ignacio, donde la intensidad del viento provocó voladuras completas de techos en el barrio El Solar.



La zona del Teyú Cuaré fue la más afectada con la caída de árboles de gran porte que cayeron sobre unas seis viviendas.



El suministro eléctrico se cortó debido a chapas que quedaron colgadas de cables de media tensión y caída de postes.



En tanto en Posadas, se asistieron a personas de los barrios Vecinos Unidos y Sol de Misiones donde las fuertes ráfagas de viento provocaron daños en techos.



Las lluvias están pronosticadas hasta este jueves en la zona sur y desplazándose hacia la zona centro-norte, esperando un mejoramiento de las condiciones climáticas para el fin de semana, según el pronóstico del tiempo.

La localidad correntina de Itatí es la más afectada por las inundaciones derivadas de la creciente del río Paraná con más de 1200 las personas evacuadas, informaron hoy fuentes de la Municipalidad.Un barrio completo de 220 casas ", detalló en declaraciones a Télam el intendente de la ciudad de Itatí, Francisco Romero."Todos los habitantes del barrio Ibiray fueron evacuados y más de 250 familias están alojadas en los albergues y refugios dispuestos para brindarles asistencia", precisó el jefe comunal., agregó sobre la crítica situación que atraviesa la localidad reconocida por el turismo religioso, que convoca anualmente miles de fieles a la Basílica de Itatí.En este sentido detalló sobre estas últimas que "si bien no están inundados, están rodeados de agua y con los caminos cortados, por lo que sólo se puede acceder con canoas o lanchas".Por su parte, el secretario general del Municipio de Itatí, Oscar Ruiz Aquino, expresó en diálogo con Télam quey que la creciente "se presentó muy rápidamente y hoy llegamos a más de 1200 evacuados"."Las fuertes lluvias en la zona sur de Brasil, las represas de Itaipú y Yacyretá provocaron esta situación, fue mucha cantidad agua en muy poco tiempo", señaló el funcionario comunal y añadió queRespecto de la asistencia señaló que las familias evacuadas están alojadas en cuatro albergues: el hospedaje del Promesero de la Basílica de Itatí, dos del municipio y también el Club de Pesca y Canotaje, "con asistencia alimentaria y sanitaria".En este sentido, el intendente Romero destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Gobierno provincial, Gobierno nacional y la conformación de un Comité de Crisis que reúne a distintos Organismos e instituciones como Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, Policía provincial y Municipalidad, entre otros.Además, mencionó especialmente la presencia en Itatí del gobernador Gustavo Valdés y de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y los aportes de ambas administraciones destinados a la asistencia de las familias afectadas por las inundaciones.Romero mencionó que. Efectivos de la PNA, los buscan diariamente en embarcaciones para que no falten a sus clases"., se lamentó el intendente en diálogo con Télam.En este sentido, mencionó a modo de ejemplo: "En la costanera, que está bajo agua, hay locales gastronómicos, paradores y cabañas. Todo está inundado y eso significa que hay gente que no puede trabajar y ve interrumpidos sus ingresos"."Estamos haciendo un relevamiento para poder asistir también los itateños que están en esta situación", adelantó Romero y agregó además que "los productores ladrilleros que trabajan en la zona costera, también lo han perdido todo".Finalmente, el intendente de Itatí, localidad distante a 74 kilómetros al noreste de la Capital provincial, detalló que se continúa en etapa de evacuación y que la altura del río Paraná permanece estacionada en 8,07 metros, "aunque estamos en alerta amarilla y esperando precipitaciones", concluyó.