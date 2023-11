Advierten que el homicidio de Retamales fue crimen de odio con "mensaje disciplinador"

Lautaro Castillo Retamales fue asesinado en septiembre en su casa de Florencio Varela / Foto Prensa.

Foto: Prensa

Crimenes de odio

Quién era Lautaro

Familiares y amigos de Lautaro Castillo Retamales, un joven de 34 años que fue asesinado el pasado 26 de septiembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela, piden que la causa por su crimen sea caratulada como crimen de odio por su orientación sexual y aseguran que estos hechos son "un mensaje disciplinador" a la comunidad LGBTIQ+.A Lautaro lo encontró asesinado su mamá el jueves 28 de septiembre último en su casa, luego de perder contacto con él en el último día., expresó a Télam Noelia Martínez, abogada y amiga de Lautaro.Las cámaras de vigilancia habían registrado, en la noche del martes 26, a dos hombres a los que Lautaro les abrió la puerta y les permitió ingresar.Dos horas después, se los ve salir con un televisor y ropa de Lautaro, con la que luego publicaron fotos en sus redes sociales.Los dos hombres sonactualmente imputados por lo que la fiscalía consideró un homicidio criminis causa, esto es "aseveró Martínez."Estamos convencidos que a Lautaro no lo mataron para tapar un robo y su cuerpo es la prueba de eso por la saña, el encono y la brutalidad con la que lo hicieron", agregó.Es por esto que los familiares y amigos del joven -a través de la figura del particular damnificado- piden que, previo a la elevación a juicio, se cambie la carátula por la figura de "crimen de odio" por su orientación sexual, un delito tipificado por el artículo 80 inciso 4 del Código Penal."Lautaro era abiertamente homosexual y estamos seguros de que esto le pasó por serlo. Nosotros no buscamos una condena mayor, solo queremos que se llame el delito por lo que es, porque el odio está", dijo por su parte Laura, una amiga del joven.apuntó.En una carta de Bellomo al fiscal de la causa, el imputado reconoció saber de la orientación sexual de Lautaro, a quien dijo haber conocido a través de una aplicación de citas y haber mantenido cierto vínculo "como amigos" previo a esa noche, en la que habían coordinado encontrarse, según indicó la letrada.Tal como denuncia la comunidad gay en el último tiempo,lejos de ser un hecho aislado,: los contactan a través de aplicaciones de citas, arreglan un encuentro y los golpean o drogan hasta dejarlos inconscientes o incluso matarlos, y les roban.Según el último informe delen el añoal menos, en su mayoría hacia, seguido porEl dato surge a partir del relevamiento de medios de comunicación y denuncias presentadas ante la Defensoría LGBT y otros organismos, y únicamente permiten vislumbrar "una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren estos números".De los casos registrados, e-asesinatos y suicidios- yrestante a lesiones al, es decir violencia física que no terminó en muerte.último, se conoció el caso de, quien sobrevivió a un ataque en su domicilio, en el barrio porteño de San Nicolás, cuando dos hombres con quienes se había contactado por la app de citas Grindr lo ahorcaron, quisieron drogarlo y golpearlo.Tras compartir en sus redes sociales y distintos medios lo que le había ocurrido, recibió el tUn caso similar fue el crimen del bailarín y trabajador sexual Enzo Aguirre en, quien fue hallado atado, amordazado, golpeado y sin vida en su habitación en el barrio porteño de Retiro.Los imputados por su muerte Jeremías Javier Negrini y Nicolás Adolfo Bernárdez, que lo habían contactado a través de la página web soytuyo.com, fueron condenados en septiembre último a 12 y 14 años de prisión.Los jueces los consideraron culpables del delito de ", sin considerar la figura del crimen de odio."Más allá de que elhay. A veces resulta más fácil tomar el delito autónomo y evitar la investigación que requiere probar que es un crimen de odio", explicó Martínez.Lautaro estudió la carrera de Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y, entre los diversos proyectos que integró, trabajó como asistente de producción, encargado de medios, promotor y docente en talleres en distintos espacios culturales porteños, como el Centro Cultural Kirchner, el Recoleta, el Rojas, el Cultural San Martín, el Museo del Bicentenario y el Centro Cultural de la Ciencia."Era un pibe que se la pasaba imaginando ideas y proyectos para hacer", recordó Laura, quien anheló que "su muerte no haya sido en vano".expresó la amiga del joven.Y cerró: "Solo deseamos que casos como el de Lauti sean un mensaje para que algo cambie".