"Hay que poner freno a las expresiones políticas que proponen desandar el multilateralismo"

Especialistas en desarrollo urbano intercambiaron experiencias en el 33er. Foro Minurvi VER VIDEO

"Cuando en estos tiempos hay expresiones políticas en muchos países de la región, que se suman a esta lógica de desarmar y desandar el multilateralismo, nosotros les tenemos que poner un freno, porque si el multilateralismo se debilita, se debilitan las posibilidades de los pobres, de los humildes. Eso no lo podemos permitir". Santiago Cafiero

En minutos daremos comienzo a la mesa 5 “Ciudades Bioclimáticas: Adaptación al Cambio Climático Urbano”



Lo integran:



🇨🇷José David Rodríguez Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica y representante de la Región Centroamérica y México de MINURVI pic.twitter.com/RfUanvdcMW — Minurvi (@MinurviArg) November 9, 2023

El canciller Santiago Cafiero llamó a "poner freno" a las "expresiones políticas que en muchos países de la región" proponen "desandar el multilateralismo" y evaluó queAsí lo expresó Cafiero al encabezar la apertura de la XXXII Asamblea General de Minurvi, el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo desde este jueves en el auditorio "Manuel Belgrano" de la Cancillería argentina., y el resto del Comité Ejecutivo de Minurvi está conformado por los países de Colombia, República Dominicana, Belice, Costa Rica y Uruguay.Además, la Secretaría Técnica del Organismo está conformada por Cepal y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).y el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, quien ejerce actualmente la presidencia de la entidad.En su exposición, Cafiero ratificó el compromiso del gobierno argentino con la misión de la XXXII Asamblea de, al tiempo que marcó la necesidad de dejar atrás el concepto de "cambio climático" para hablar ya de la "crisis climática" que atraviesa el mundo.El canciller argentino detalló, en ese sentido, que "detrás del debate sobre la crisis climática, sobre lo efectivo o no que son las instituciones del multilateralismo, de Naciones Unidas, de todo a lo que hemos adherido los países democráticos, lo que hay realmente allí es una discusión de fondo: no es solamente la dinámica de lo disruptivo, la dinámica de instalar el discurso agresivo para ganar audiencia, sino que lo que existe es una clara intencionalidad".Y subrayó:Desde esa perspectiva, apuntó que "el mercado asigna viviendas pero bajo su lógica", en contraposición a los estados y al sistema multilateral que "tienen que estar allí donde el mercado no da respuestas".Cafiero llamó, entonces, a "poner freno" a las "expresiones políticas que en muchos países de la región" proponen "desandar el multilateralismo" y evaluó que "si el multilateralismo se debilita, se debilitan las posibilidades de los pobres"."Cuando en estos tiempos hay expresiones políticas en muchos países de la región, que se suman a esta lógica de desarmar y desandar el multilateralismo, nosotros les tenemos que poner un freno, porque si el multilateralismo se debilita, se debilitan las posibilidades de los pobres, de los humildes. Eso no lo podemos permitir", enfatizó.En los dos días que llevará el encuentro se desarrollarán distintos paneles de diálogo integrados por de 25 ministros y máximas autoridades de América Latina y el Caribe, queTambién expondrán integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial y el Lincoln Institute of Land Policy, entre otros organismos internacionales.La jornadas serán cerradas mañana solo para autoridades de Minurvi, donde se realizará la elección de las nuevas autoridades de este foro que se lleva a cabo periódicamente, como un espacio para la discusión de políticas públicas, la identificación de buenas prácticas y la formulación de estrategias conjuntas.