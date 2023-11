"The Marvels": tres heroínas interconectadas que dan un respiro al UCM

Brie Larson, Parris Teyonah y Vellani Iman, las protagonistas de "The Marvels".

Larson encarna a Carol Danvers/Capitana Marvel.

Trailer "The Marvels" VER VIDEO

, el título número 33 del extenso Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), llegó este jueves a las salas de cine con el protagónico inédito de un trío de heroínas con superpoderes interconectados que, al frente de una aventura divertida y que no busca abarcar más de lo que puede, propone un respiro para una franquicia atravesada por la crisis del desgaste y del complejo entramado del multiverso al que ingresó dos años atrás.Sea por decisión o sólo un efecto inesperado, el filme de la directora, que reúne en una misma propuesta a la actriz ganadora del Oscarjunto a sus colegasy la jovencita, resulta una novedad en la marca tanto por la aprovechada unión de sus personajes como por su carácter secundario en el camino de realidades paralelas y cruzadas que la subsidiaria de Disney comenzó a transitar desde 2021., esta fase del UCM arrancó con el gran desafío de sostener los impresionantes picos de éxito y masividad que había alcanzado sobre los hombros de los héroes más famosos de su catálogo. Sin embargo, la demandante "necesidad" de estar al tanto de los más de diez años previos de historia, sumada a la cómoda repetición de fórmulas, a la falta de claridad de su giro narrativo y a una serie de problemas internos en Marvel, entre otros traspiés, no ayudan con las metas creativas y de negocios.En ese difícil contexto, "The Marvels" está lejos de ser la salvación que nadie veía venir o de imponer un nuevo rumbo para la narrativa general, pero síYa conocidas vía cine o series pero sin ocupar ninguna centralidad en este universo, las heroínas de esta ocasión encuentran un nuevo nivel de desarrollo en su alianza: ellas son Carol Danvers/Capitana Marvel (Larson), Monica Rambeau (Parris) y la adolescente Kamala Khan/Ms. Marvel (Vellani), que aunque provienen de orígenes diferentes, comparten la capacidad sobrehumana de dominar -cada una a su manera- la luz y el electromagnetismo y usarlos para combatir el mal.Esa conexión se intensifica al máximo cuando, al entrar en contacto de forma simultánea con agujeros de gusano anómalos, sus poderes se entrelazan, obligándolas a colaborar para darle pelea a Dar-Benn (), la vengativa líder de una raza alienígena cuyas intenciones amenazan a decenas de planetas y poblaciones de la galaxia., explicó a esta agencia DaCosta, que viene de dirigir la cinta de terror "Candyman" (2021).La realizadora de 34 años, que con "The Marvels" anota su tercer largometraje, es además la cuarta mujer en ocupar la silla de dirección en las producciones para la pantalla grande de la saga, luego de("Capitana Marvel"),("Black Widow") y("Eternals"):, señaló la cineasta en esa línea.De cara al estreno, DaCosta conversó con Télam sobre esta nueva propuesta para el UCM, que cuenta en su elenco con la participación de, entre más.-La verdad es que hubo un paralelismo entre ambas cosas, porque las tres son muy graciosas, quieren mucho a sus personajes, así que realmente fue muy divertido tenerlas juntas. Y también para Brie (Larson), que llevó por su cuenta la primera película y creo que ahora, con dos mujeres acompañándola, fue muy divertido el tener cómo balancearse. Además esto permitió encontrar distintos aspectos de sus personajes que hasta ahora no habíamos visto en el UCM, así que la química entre ellas fue la clave, el pegamento que mantuvo todo unido.ND: Todo lo que hice hasta este momento fue muy diverso, y creo que todo eso fue un viaje para moldearme y transformarme para crear la mejor versión de aquello que me toca hacer. Esto fue nuevo y diferente, pero me parece que lo que lo hace particularmente diferente es que está conectado a este universo tanto más grande, y eso te obliga a aprender a navegar la dirección de otra manera en relación a mis proyectos anteriores. Por otro lado, tener más presupuesto, más recursos y más apoyo es genial, y la verdad es que fue un poco un sueño entrar a ese set masivo, en el que apretás un botón y las cosas aparecen desde el piso o de las paredes. Es muy gratificante ver cómo todo ese trabajo colectivo que está volcado ahí cobra vida, y en ese sentido fue espectacular.-Es un balance en todo sentido, entre servir a algo que es mucho más grande que vos y también traer tu propia voz creativa. Yo personalmente siempre quise crear una historia con estas tres mujeres que las empujara desde lo emocional, que las mostrara yendo desde los lugares en que las vimos antes a uno completamente distinto, no sólo en el UCM sino también dentro de sí mismas, y en cómo se vinculan entre ellas. Esa parte del proyecto fue bastante directo, en términos de dirigir y coguionar, pero sí hay un mundo mayor al que tengo que responder. No puedo hacer lo que quiera con estos personajes porque más adelante en el tiempo quizás todo sea muy diferente, así que en definitiva se trata de un ida y vuelta permanente.-En general siempre soy optimista, pero si lo pensás, la forma en que la Viuda Negra de Scarlett Johansson fue incorporada en "Iron Man 2" fue claramente distinta a la forma en que aparecieron otras como Gamora o Capitana Marvel. Y después tenés a Ms. Marvel, que para mí es como una especie de Peter Parker versión chica, que siempre está muy emocionada de participar y anda haciendo parkour por toda la ciudad. Me parece que justamente esa diversidad es lo que las hace muy interesantes, y es algo que abre muchas puertas para el surgimiento de diferentes tipos de heroínas.