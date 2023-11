El odio mata

La vícttima: Lautaro Castillo Retamales. /Foto: Redes.

Justicia por Lautaro

¿Por qué es un crimen de odio?

Llamar a las cosas por su nombre

Lautaro Castillo Retamales era abiertamente puto y era mi amigo.Con uno de ellos tenía un vínculo que aún falta investigar. Cuando dejaron la casa se llevaron algunas pertenencias, algo de dinero. Los ahorros, en cambio, quedaron donde Lautaro los había dejado. Ambos fueron rápidamente identificados y detenidos en un gran operativo.Los hechos tomaron estado público pero desde una perspectiva sesgada, que ahora intentamos desarticular para reconstruir su historia. Sus allegados nos convocamos en redes para compartir quién era Lautaro desde quienes tuvimos la dicha de conocerlo.es decir lo mataron para consumar el robo. Ese delito no repara en la saña particular impresa en el cuerpo de Lautaro, ni en los elementos que surgen de las declaraciones de su madre Margarita, quien encontró una escena horrorosa la mañana del 28 de septiembre, ni tampoco de las de Nahuel, su hermano.: a un amigo de Lautaro le había pasado algo parecido después de un encuentro sexual con dos hombres en su departamento en CABA. Nahuel, ante las preguntas de la policía, dijo que se trató de un crimen de odio y remarcó que podrían haberse llevado otras cosas de valor.El odio se filtra en los discursos de forma explícita o velada, en pretendidos chistes o en el folclore popular. Es nuestro cotidiano. El odio genera violencia y esa violencia infunde miedo en quienes esperamos en fila para acuerpar el embate porque ya hemos sido seleccionados. Nuestra pertenencia a un grupo determinado nos coloca en la posición victimizada de esta ecuación. Y el miedo, a su vez, tiene un efecto disciplinador. Esta es una síntesis del conflicto que está sobre la fría mesa de Morgagni.Desde que empezamos a agruparnos, amigues y familiares de Lautaro coincidimos en que se trata de un crimen de odio. La pregunta nos asedia, nos cuestionan nuestros conocidos, los medios, el poder judicial y la sociedad. A pesar de que en múltiples casos de características similares el entorno de las víctimas reclama esa carátula con o sin apoyo de diversos organismos y agrupaciones de la comunidad que, dicho sea de paso no aporta el peso suficiente para inclinar la balanza, el tratamiento exigido siempre parece improcedente y la pared procesal se erige impenetrable.La pregunta se repite y reformula. ¿Cuáles son las pruebas del odio? Me pregunto: ¿Tiene sentido ensayar una lista exhaustiva, señalar otra vez la saña, el tipo de vínculo, el componente sexual, su identidad, el contexto? Y si imaginamos un mundo sin robos, ¿se terminan los mataputos?Tenemos doctrina e incluso jurisprudencia. Si bien un reciente fallo puja por retroceder al eliminar la figura de travesticidio del expediente de Diana Sacayan, ya no es posible evadir el componente de odio ni invisibilizar las particulares violencias que golpean específicamente al colectivo Travesti Trans.Convenciones y tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional en nuestro país, señalan queLas herramientas existen, pero a disposición de un aparato judicial que se niega a aceitar determinados engranajes, con operadores cuya formación específica aún es poca o nula. No se trata de falta de pruebas, que no podrían reconocer y mucho menos producir si deliberadamente omiten nuestras vidas a la hora de esclarecer nuestras muertes.Resulta perverso que se nos exija probar que el odio nos está matando ante un sistema que se niega a ver las desigualdades estructurales. Y que sistemáticamente excluye del análisis la identidad y la orientación sexual manifiesta de las víctimas.Podría explayarme en los aspectos técnicos pero elijo señalar en qué dirección indagar, dónde podemos buscar respuestas y construir soluciones porque la salida, o más bien la llegada a un lugar mejor, será colectiva si, en el mejor de los casos, la idea de unidad nos contempla, en lugar de anularnos.Nuestros derechos son derechos humanos.Somos un componente innegable de esta sociedad y por lo tanto nuestra salud es la salud pública y nuestra seguridad es, o debería ser, de interés público. El principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos demanda soluciones, dejar de patear la pelota afuera y no retroceder ni un paso.En el expediente no hay ninguna referencia a la orientación sexual de Lautaro con la desigualdad que esta supone. Lo que no se nombra no se ve, lo que no se ve no se puede transformar. Nadie debe ser ajeno a lo que nos sucede y quien se enajena de forma voluntaria está invitado a reposicionarse. Hay lugar de sobra.Para mucha gente son totalmente imperceptibles porque la sensibilidad es un músculo que se desarrolla y son tiempos de anestésicos más que de ejercicio.Naturalizar las violencias que ejercemos y recibimos nos permite sobrevivir, nos adaptamos a ellas. No significa que sean inocuas o que estén superadas. El clima enrarecido de hostilidad que ha sembrado la proliferación de discursos de odio y negacionismo en los últimos tiempos es palpable. Por eso, militamos la visibilización no como un fin en sí mismo sino como un paso obligado para desarrollar un pensamiento que sólo es posible a través de las palabras que conocemos y por eso en necesario llamar a las cosas por su nombre. Hablar de Lautaro es hablar de nuestra sociedad, de cada comunidad, de cada colectivo, de la hegemonía y de cómo nos vinculamos.En un tejido social bastante descompuesto, la revolución es vincular y es imprescindible aliarnos. Muchas veces me siento perdido, entonces, las Travestis son un faro, aprendo de ellas a tejer redes y otras magias. Son las que en la Marcha del Orgullo se desplazaron del centro para abrazar al malón de la paz, al que ya no se nombra y por ende no se ve. Llamaron a construir amor. Desde el cuidado y el deseo junto con otros cuerpos que han sido descuidados y avasallados durante estos 40 años de democracia. El llamado es a construir nuestras propias formas y nos exige superar las incomodidades de todo corrimiento. Hacernos cargo de la complicidad exterminadora que cada uno engendra con la decisión de permanecer estático en el tablero de un juego que requiere la negación de determinados cuerpos y subjetividades.como si no estuvieran imbricados. La interseccionalidad se trata de un entramado de opresiones que es complejo y difícil de ver si no se observa con atención. Sí, en medio de esta crisis económica y social debemos hacer lugar a las minorías. No es sensato presuponer que parte del pueblo que pasa hambre no está compuesto por identidades disidentes que son doblemente violentadas en esta postergación. Vuelvo y repito estamos en todas partes, nos vean o no.Este dolor no quiere montarse en la ola punitivista que arrastra a tantos pedidos de justicia. El objetivo es poner el foco en el odio como sustrato para el individualismo y la polarización binaria. Es motor de un conflicto central que la sociedad debe transformar y el poder judicial resolver en este caso. Abunda decir que el asesinato de Lautaro no se trata de un hecho aislado, ni relacionado a la cuestion de la inseguridad. Exigimos el cambio de carátula para que se investigue y juzgue como un crimen de odio sobre la premisa básica de que para ofrecernos igualdad jurídica deben considerar que no todas las personas estamos en igualdad de condiciones.