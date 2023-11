Los Rojnica: del abuelo criminal de guerra croata al nieto "cuevero" en la city porteña

Ivo Rojnica. (Ilustración de Osvaldo Révora)

Abuelito dime tú

El emprendedor

La caída

Esta es una historia hecha con fragmentos.Su eslabón más glamoroso data del, y fue un evento al cual la revista “Caras” dedicó seis páginas bajo el siguiente título:. No era para menos; la ceremonia fue en la Basílica del Santísimo Sacramento –musicalizada por el coro del Teatro Colón y un cuarteto de cuerdas–, continuó con una recepción en el Hotel Alvear y, luego, conPero sobre esa cobertura palpita un interrogante: ¿a cambio de qué –o de cuánto– dicho semanario privilegió el asunto sobre otros acontecimientos protagonizados durante esa semana por referentes de la alta sociedad?Porque el novio –un sujeto corpulento y con cara de nutria, que en las fotografías sonríe de oreja a oreja– y la novia –una rubia que alguna vez fue modelo–Al menos, en el caso de él, hasta ahora.Pues bien, al filo de cumplirse el primer aniversario de este triunfo del amor, otra foto de aquel hombre fue difundida por todos los medios del país., junto a dos efectivos de la Policía Federal. Era nada menos que, de 42 años, considerado el mayor “cuevero” de la Argentina, no ajeno a la fuga de divisas del comercio exterior y el máximo responsable de la última corrida del dólar blue.Pero no por ello terminó tras las rejas, sino a raíz de una causa penal por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, iniciada en 2017 y conocida como “bobinas blancas”. Lo cierto es que otros fragmentos de esta trama. Bien vale reparar en esta cuestión.Fruto de la unión marital entre Mladen Rojnica y Oria Sugja Krnich,por ser el único varón de los cuatro vástagos concebidos por esa pareja.El polémico cambista guarda un vívido recuerdo de; un individuo de pocas palabras que supo dispensarle una fría afectuosidad, la cual incluyó muchas enseñanzas que él jamás olvidaría, como, por ejemplo, ciertos secretos para no sucumbir en el mundo de los negocios.De hecho,–utilizando por motivos coyunturalesdon Ivo se había forjado en Buenos Aires una sólida posición económica y social.En cuanto a lo primero, no tardo en montar la fábrica textil Pulloverfin, y hasta llegó a presidir la Cámara Argentino-Croata de Industria y Comercio. En cuanto a lo segundo, fue un prestigioso personaje de la comunidad croata en estas tierras. Por lo pronto, contribuyó a crear varias sociedades y publicaciones, como el instituto Cultural Croata-Argentino, la revista “Studia Croatica” y(que recién hizo base en Croacia tras la disolución de Yugoeslavia).El 31 de agosto de 1951, y tres años después solicitó al gobierno que se lo cambiara, recuperando así su verdadera identidad., pero ello se malogró por haber adoptado la nacionalidad de este país. Aún así, durante años supo cumplir desde la sombra funciones como tal.Lo cierto es que su primogénito, Mladen, también se destacó en lo suyo., se recibió de economista en Londres a mediados de los ’60, convirtiéndose en un prestigioso profesional. Hombre de consulta en los círculos más conservadores del empresariado,, siendo el autor de tres ya olvidados libros al respecto.Además,, así como lo prueba una serie de artículos publicados por el diario Buenos Aires Herald durante una polémica que, tras la restauración de la democracia, mantuvo con las Madres de Plaza de Mayo. En rigor, la influencia de Mladen fue determinante en la veneración que el niño Ivo Esteban sentiría hacia el abuelo.Desde que tuvo memoria, las reuniones familiares en la casa-quinta del viejo Rojnica –una de las más suntuosas de Vicente López– se cumplieron sin ningún sin ningún tipo de interrupciones, todos los domingos al mediodía.En este punto es necesario reconstruir el clima de una en particular, la delPor lo pronto, ni siquiera fue a recibirlo; simplemente permanecía bajo el alero, hundido en una reposera, con el rostro desencajado y la mirada fija en un punto indefinido del espacio. Algo lo había sumido en un estado –diríase– de shock. Ese “algo” era una noticia publicada en la página cuatro del diario La Nación que sostenía entre sus manos; su título:El tal Sakic –cuyo nombre de pila era Dinko– había sido “escrachado” unos días antes por un equipo del noticiero “Telenoche” en la ciudad balnearia de Santa Teresita, donde residía.Durante el régimen de la Ustacha –la organización nazi que gobernó a Croacia entre 1941 y 1945–, fue el jefe del campo de concentración de Jasenovac, dondeSe dice que su crueldad horrorizaba hasta a los esbirros de la Gestapo.A don Ivo, muy estupefacto, le costaba dar crédito al desafortunado destino de su compatriota. Y temía por su propio futuro. Razones no le faltabanSe puede decir queempezó a abrirse el camino de la vida muy de abajo. Tanto es así que, en los meses previos a la ocupación nazi de Yugoeslavia,, y en 1939 se unió a la Ustacha, en cuyas manos los invasores alemanes pusieron, dos años después, las riendas del estado títere de Croacia.Entonces, su ascenso fue meteórico, ya que fue distinguido con el cargo de “stožernik” (comisionado) de Dubrovnik; es decir, la máxima autoridad de aquella urbe.Una de las primeras medidas administrativas aplicadas por este joven de 26 años fue desatarA estos últimos los obligaba a llevar una estrella de David amarilla alrededor del brazo, además de marcar sus propiedades con ese mismo símbolo. De allí pasó rápidamente a las detenciones y asesinatos.Tal vez Rojnica jamás pudo olvidar las horas transcurridas entre el 5 y el 6 de junio de 1941, cuando una patota ustacha comandada por él arrestó al empleado bancario Nikola Masanovic, al tesorero municipal Branko Hope, al comerciante Branko Radonic y al periodista Jasa Miloslavik.y, después, se las arrojó a las aguas. El comisionado, quien lucía un impecable uniforme negro, les había gatillado el tiro de gracia. Fue su momento de gloria.En el transcurso de ese año,. Y más de diez mil, deportadas al campo de Jasenovac. Allí los recibió nada menos que Sakic.La ascendente movilidad económica del comisionado no fue bien vista por los alemanes. El tipo vivía en un palacete expropiado a un comerciante judío y acumulaba dinero a dos manos.. De modo que fue destituido a fines de 1941.Durante el resto de la guerra,, realizando tareas de inteligencia. En 1943 fue ascendido –en la estructura de la Ustacha– al grado de teniente. Y también se le otorgó la “Cruz del Mérito”.Poco antes de la rendición alemana, se dedicó a extorsionar a refugiados que pasaban por Dubrovnik, exigiéndoles sumas exorbitantes a cambio de un salvoconducto. En fin, un emprendedor.Pero, fue él quien puso los pies en polvorosa. Entonces, tras cruzar Austria, es estableció en la ciudad italiana de Trieste. Pero allí, en 1946, fue reconocido en la calle por una de sus víctimas, a cuyo esposo él envió a Jasenovac, de donde no regresaría. En consecuencia, terminó en una prisión británica, fugándose de allí en 1946., una vía de escape para nazis organizada por el Vaticano. Su llegada al puerto de Buenos Aires fue a bordo del María C, un barco de pasajeros en el cual viajó de polizón.Ya se sabe que,y que, luego, ya blanqueado, se convirtió en un próspero industrial. Claro que, 34 años después, la captura de Sakic lo puso muy nervioso.El “Carnicero de Jasenovac” fue extraditado a Croacia de inmediato. Allí, un tribunal lo condenó por sus crímenes a perpetuidad.Rojnica asimiló la noticia con cierto pesar.En rigor, la detención de Sakic en Santa Teresita no le había provocado dolores de cabeza, incluso pese a que. Pero nada sucedió. En parte, gracias a un gran amigo suyo: el entonces presidente Carlos Saúl Menem.Se rumorea que, en 1989,. Y que, tres años más tarde, habría financiado una parte del contrabando de armas a Croacia. Pero por ello tampoco fue molestado.El resto de su existencia transcurrió con placidez.Su nieto Ivo Esteban es una de las semillas que dejó en esta tierra.