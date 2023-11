Jalil: "Si se elimina la ley de coparticipación estará en riesgo el pago de sueldos"

Jalil: "Creo que nuestro espacio político y Sergio Massa es la persona y una gran oportunidad para seguir gobernando y sobre todo tiene una mirada federal".

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió que si el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, gana el balotaje el 19 de noviembre y, y destacó "la mirada federal" del postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Yo comparto las declaraciones de Gerardo Morales, gobernador radical (de Jujuy), con el cual hemos formado la mesa del litio, que va a estar en riesgo el pago de los sueldos los próximos meses, como bien lo propone Milei, que tiene de jefe de campaña a Macri y define quitar la Ley de Coparticipación Nacional", aseguró el gobernador durante elde Catamarca que se hizo en un hotel céntrico de la capital provincial.Jalil, al referirse a las elecciones del 19 de noviembre aseguró quey manifestó que "para nosotros es una elección muy importante, porque hay una visión sobre lo que quieren hacer con la educación, una visión de lo que quieren hacer con la Ley de Coparticipación, una visión de lo que quieren hacer con el sistema de salud y con este país federal"."Les vuelvo a repetir, comparto las definiciones de Gerardo Morales, en las cuales obviamente vamos a terminar siendo gobernadores o gobernadoras mendigos, si es que se elimina la Ley de Coparticipación y que va a poner en riesgo obviamente la obra pública que tanto empleo ha generado, que vamos a poner en riesgo los sueldos de los empleados públicos y vamos a poner en riesgo también nuestro país, como país federal", advirtió el primer mandatario catamarqueño.Además, alertó que "hay que tener cuidado con lo que viene, lo que dice Morales no está lejos de la realidad" y señaló que "si Argentina vuelve a los tiempos, recuerdo la época de Vicente Saadi, cuando no había Ley de Coparticipación nacional y había que viajar a Buenos Aires para pedir los recursos".En ese contexto, afirmó en la reunión con autoridades de las Oficinas de Empleo de la provincia que "obviamente que va a estar en riesgo la obra pública y el pago de los salarios de empleados públicos".Jalil, además, ponderó la figura de Sergio Massa al manifestar:"Massa se ha comprometido a eliminar el Impuesto a las Ganancias, y a partir de este mes 6 mil catamarqueños no han pagado Ganancias, eso va a reactivar la economía", remarcó el gobernador.