Salud ocular: ¿Cuáles son los riesgos de la exposición a los rayos UV?

Con la llegada del calor, los especialistas enfatizan en la consulta temprana para evitar consecuencias mayores o secuelas. La formación de cataratas o los daños a nivel de la retina son algunas de las afecciones oftalmológicas más comunes.“Cuando nos referimos a la parte oftalmológica, los rayos solares pueden producir daños a diferentes niveles. En la parte interna de los ojos puede afectar a nivel del cristalino", describió a Télam-ConfiarY continuó: "El cristalino es una lente natural que tenemos dentro de los ojos que normalmente es transparente. Pero la exposición prolongada a los rayos UV puede intervenir en lo que tiene que ver con la formación de cataratas, es decir, que se opacifique ese cristalino".La especialista señaló que "también se pueden producir daños a nivel de lo que es la retina o a un nivel más profundo, que es una estructura que tapiza la parte interna de los ojos”.En este contexto, Candia afirmó que "lo más recomendable, por supuesto, es evitar lo que tiene que ver con la exposición a los rayos UV en las horas pico, es decir en las horas de la mayor intensidad (de 10 a 16); las personas más expuestas son aquellas con una actividad laboral al aire libre en dicha franja horaria y son los que más riesgo tienen”.No obstante,teniendo en cuenta que la actividad recreativa es esencial en los tratamientos sugeridos por los especialistas en oftalmología.“Uno siempre recomienda actividades al aire libre sobre todo en niños, porque eso favorece al desarrollo visual, siempre recalcando evitar los horarios pico de los rayos UV”, subrayó.Y en el mismo sentido señaló que “es importante estimular actividades al aire libre para quienes estén encerrados y usando pantallas durante mucho tiempo”.En este contexto, Candia explicó que “así como se recomienda el uso de bloqueadores solares de los rayos UV para la piel, también se recomienda el uso de anteojos de sol con filtros UV"."Eso es importante no solamente en la etapa de los adultos, sino también en los niños. Los oftalmólogos pediátricos sugieren o recomiendan a los padres que así como uno cuida la piel de los niños con bloqueadores solares y el uso de gorros o sombreros, también utilicen anteojos de sol. Esto evita el envejecimiento prematuro de lo que es la retina".La oftalmóloga indicó que "lo que también es muy importante es que los pacientes sepan que si usan, por ejemplo, graduación o usan anteojos permanentes con su graduación para ver de lejos, también pueden hacerse anteojos de sol con su graduación”.Por otra parte, lainfluye, según recalcó Candia, en un menor riesgo de degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) e incluso con ojo seco.“La buena nutrición es importante en todas las etapas de la vida y juega también un rol importante en el mantenimiento de los ojos saludables”, ponderó la oftalmóloga y detalló: “Comer los alimentos adecuados puede proteger la visión y mantenerla saludable; como guía se recomienda consumir frutas y verduras de diferentes colores, alimentos ricos en vitaminas C y E, zinc, luteína, zeaxantina, antioxidantes y ácidos grasos omega-3”.Con respecto a laal momento de leer, la especialista indicó que “lo que siempre se recomienda al paciente para leer o hacer actividades es hacerlo con buena iluminación, y, en la medida de lo posible, con luz natural”.implica salud general y bienestar de las personas. Pero también tiene que ver con la salud ocular porque garantiza un buen estado de la superficie ocular. Los pacientes que no descansan bien tienen más sequedad ocular, sensación de irritación, de ojos rojos, de fatiga ocular, de cansancio, incluso pueden tener cefaleas y algunos síntomas de visión borrosa”, dijo Candia haciendo referencia a un mínimo de seis horas diarias.“Es fundamental las horas de sueño adecuadas para garantizar un buen estado de la superficie ocular. De seis a ocho horas, es lo recomendable. Otra cosa muy importante es que se recomienda no utilizar los dispositivos digitales como los celulares, por lo menos una o dos horas antes del horario de dormir; porque también está demostrado que el uso de las pantallas alteran la conciliación del sueño”, sostuvo.Consultada respecto a qué señales tener en cuenta para acudir a un profesional, señaló primero la importancia del control periódico anual oftalmológico en todas las etapas de la vida.dijo.Y continuó: "De todas maneras, más allá de los síntomas, lo que uno recomienda siempre en todos los pacientes, es hacer un control oftalmológico una vez al año y no automedicarse porque a veces uno se guía con alguna sugerencia y lo ideal es consultar al médico”.En ese sentido explicó que “el 80 % de las enfermedades que producen ceguera se pueden evitar si uno las diagnostica y las trata a tiempo."Y concluyó: "Por eso es tan importante insistir en que por lo menos una vez por año, así como hacemos un chequeo clínico completo, hay que ir al médico oftalmólogo para poder detectar patologías que son silenciosas y que de poquito pueden ir robando la visión”.