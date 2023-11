Vizzotti llamó a "mejorar el Estado y hacerlo más eficiente, pero no retirarlo”

Carla Vizzotti destacó “el rol rector” del Estado nacional en el ámbito sanitario / Foto: Eugenia Neme

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó este jueves “el rol rector” del Estado nacional en el ámbito sanitario y sostuvo que “si el Estado se retira, cada ciudadano o cada provincia tendría que generar las acciones para poder dar respuesta”, al participar en Bariloche de un homenaje a los trabajadores del hospital público por su papel en la pandemia., afirmó la funcionaria ante una consulta de Télam, y consideró que “lo que hay que hacer es mejorar el Estado, hacerlo más eficiente, hacerlo más articulado, pero no retirarlo”.Respecto de ese rol rector, recordó que durante la pandemia de coronavirus desde el Ejecutivo nacional “se adquirieron los respiradores y distribuyeron las camas de terapia, los monitores, el equipo de protección personal, los kit diagnósticos y las vacunas”.También puso de manifiesto el rol de lo estatal al enumerar algunos de los programas y acciones que motoriza el sector público, “derechos que están normalizados porque suceden”, como “el Plan Remediar, que cubre a 19 millones de personas con cobertura pública exclusiva; el tratamiento para VIH, el tratamiento para tuberculosis, el banco de droga oncológica, los medicamentos de alto precio para fibrosis quística o para atrofia medular espinal”, entre otros.A diez días del balotaje en el que se definirá el próximo presidente, en un diálogo con la prensa Vizzotti habló de “los modelos que se disputan en este momento” y destacó ese“Es con el Estado presente, es con la salud como un derecho, es con una mirada integral, no es pensando solamente en la atención de la enfermedad, es la promoción de la salud, la prevención, la atención primaria, una mirada general del bienestar y muchísimo trabajo, por supuesto, con la Nación, con las provincias y con los municipios”, sostuvo.La ministra participó junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, del descubrimiento de una placa en homenaje a los trabajadores sanitarios por su papel en la pandemia, en el gimnasio municipal, que durante ese momento se transformó en el principal vacunatorio de la ciudad.Durante el acto la ministra destacó la “capacidad de respuesta” que se vio en todo el país pese a “la situación compleja en lo social, económico y sanitario de la que veníamos”, y recordó que “en cada rincón de la Argentina se pudo dar esa respuesta: llegaron las vacunas y empezaron a vaciarse las terapias intensivas”., recordó.“Por eso, para mí es un orgullo reconocer a ese equipazo, y en ese equipazo, agradecerle al ministro, a la gobernadora, el esfuerzo de este tiempo; y en cada uno de ustedes a todo el equipo de salud de la provincia de Río Negro, a toda la sociedad que también estuvo codo a codo”, subrayó la ministra.En la misma línea, Carreras rememoró que“Pero aún en esa limitación encontramos todas las fortalezas y el plan de vacunación fue la gran apertura de la esperanza de toda la gente de poder encontrar un camino de salida”, afirmó la gobernadora.“No hubiéramos podido enfrentar la pandemia como lo hicimos si no hubiéramos tenido un desarrollado equipo de salud, una red de hospitales en toda la provincia, una red asistencial en los parajes con presencia en cada rincón de la provincia, lo que nos permitió realmente tener una capacidad de respuesta ante lo desconocido, ante lo inesperado”, enfatizó.La mandataria provincial sintetizó ese trabajo conjunto en la figura del gimnasio municipal, que “combina todo: las vacunas que proveyó Nación, la presencia del equipo de salud de la provincia y este espacio municipal, todo puesto al servicio de salvar vidas frente a lo peor que nos ha tocado enfrentar, que fue la pandemia”.