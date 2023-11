De Wos a Lali: El compromiso de los artistas con la realidad política

Wos, Lali y Trueno son algunos de los tantos artistas que eligen comunicar sus ideas en un contexto político-social crucial de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"Es importante que el Estado acompañe, impulse y desarrolle la cultura" / Foto: Prensa.

Wos aprovechó su actuación en el Playón de Deportivo Morón para referirse al contexto electoral y en medio de una de sus barras expresó: "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato"https://t.co/NrkNaRcMft pic.twitter.com/C8eCWlbjZm — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 28, 2023

Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

🎥 El músico Catriel​ invitó a su público a reflexionar sobre la educación y salud pública tras los resultados electorales



🗣️"Si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos", afirmó pic.twitter.com/VmQEJYun0Z — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 14, 2023

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

🇦🇷ARGENTINA TE AMO🇦🇷 — Lali (@lalioficial) October 23, 2023

Posta hay gente enojada,tirando falacias casi graciosas y perdiendo su tiempo porque puse en mis redes "Argentina Te amo" ???!Jajaja chicos...

"ARGENTINA TE AMO"👀🤷🏻‍♀️🙄🤦🏻‍♀️ wow.... quiza ahí está el tema... ellos la odian!

🇦🇷Argentina te amo🇦🇷 siempre . — Lali (@lalioficial) October 23, 2023

🗣️ María Becerra frenó un show y repudió la propuesta de Lilia Lemoine, perteneciente al partido que encabeza Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), para renunciar a la paternidad: "En Argentina, 7 de cada 10 padres no pasa la cuota alimentaria" pic.twitter.com/CPBnGXmR7D — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 7, 2023

, improvisó el raperoel último fin de semana en alusión a los discursos negacionistas de La Libertad Avanza, sumándose a una larga lista de artistas que se pronunciaron de cara al balotaje. Acru se refirió a los dichos de Victoria Villarruel, quien negó, una vez más, la cifra de 30mil desaparecidos, en el debate vicepresidencial de este miércoles con Agustín Rossi. Además, Milei en el primer debate presidencial en Santiago del Estero dijo que "no hubo 30.000 desaparecidos sino 8.753" en la última dictadura militar y que hubo “excesos” y que fue “una guerra” en vez del terrorismo de Estado que cometió crímenes de lesa humanidad en los '70., afirmó Pluzito, divulgador y activista del hip hop, en charla con Télam, en tiempos en los que los artistas eligen mantenerse neutrales y, muchas veces ser tildados de tibios, o tomar el riesgo de opinar y ser agredidos. El experto en hip hop consideró queEl también host de las batallas de freestyle FMS Argentina y de la Red Bull, agregó que, en referencia al hate que prima en redes sociales -a las que denomina como las “nuevas calles”-. Un fenómeno que crece tiempos electorales y hacia figuras públicas que eligen comunicar sus ideas.Acru fue invitado en el show deen Quilmes, en la misma noche que este último redobló la apuesta y confirmó que no se arrepentía de lo que había dicho en un concierto en Morón:Valentín Oliva, alias Wos, a través del freestyle se había expresado con respecto al reciente acuerdo entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich:. Por esta frase recibió mucho odio en redes e incluso circuló una fake news en la que Duki supuestamente estaba en contra de la opinión del Wosito, noticia que después se desmintió.Ale Pluz, mejor conocido como Pluzito, aseguró quey de utilizar, lo que explica por qué la mayoría de los artistas que se están posicionando de forma política pertenecen al trap, al rap, en definitiva, a la cultura urbana. De todas maneras, Pluzito explicó que el hip hop “en los 2020s llegó a ser la música más comercial del planeta, bastante alejada de la denuncia y cada vez más funcional al sistema y la industria discográfica, con excepciones como el caso del sublime Kendrick Lamar”.Sin embargo, el pionero del freestyle y la cultura sneakerhead en el país, estáy queEste tipo de mensajes de artistas e influencers se han ido incrementando tras los resultados de las PASO que dejó a Milei como el candidato más votado., de los-entre otras cuestiones-, y por ende, en contra de las ideas propuestas por la ultraderechista La Libertad Avanza.“No podemos decir que no tenemos problemas en Argentina, pero eso no quita que los artistas puedan -y en mi opinión, deban- alzar su voz por el compromiso con su público y hasta con la sociedad., por nombrar a algunos., pero son súper necesarios. Y ahí está la gente,, con. Peor que los que hablan me parecen los que callan”.Así fue el caso de, que no sólosino que la noche de las elecciones generales, cerca de las 23, ya con los resultados provisorios, compartió en su red social X, por mencionar una de las respuestas menos agresivas que recibió.Al día siguiente, la cantante y actriz publicó: “Posta hay gente enojada, tirando falacias casi graciosas y perdiendo su tiempo porque puse en mis redes ‘Argentina Te amo’ ???! Jajaja chicos… ‘ARGENTINA TE AMO’ wow.... quiza ahí está el tema... ellos la odian! Argentina te amo siempre”.Incluso, más de un mes después de las PASO, en Olga, el canal de streaming de Migue Granados, Lali reafirmó su postura política: "Uno es la historia que tiene y yo crecí en una casa en la que la historia de nuestro país y lo que pasó en nuestro país estaban presentes.En un tuit o ahora que estamos hablando de esto".“La cultura es fundamental y necesaria para la identidad de una nación y en Argentina somos muy ricos culturalmente. Está perfecto que se destine dinero de nuestros impuestos a la cultura para que sea de acceso libre y gratuito para todos y todas, para brindar igualdad de posibilidades. Pero cuando la cobran artistas de otros géneros musicales no veo a la gente tan indignada, ni cuando las pagan organismos de otras corrientes políticas, ni cuando se subsidia a los privados para que lleven adelante sus eventos”, reflexionó Pluzito.Cantantes comotambién se han pronunciado en sus shows en contra de las ideas del espacio de ultraderecha de La Libertad Avanza.La rockera y ganadora del Premio Gardel de Oro (2019) comentó en el reciente Festival Capital, en La Plata, que. Y en otro concierto que dio esta semana en Niceto Club, Marilina dijo, después de que sus fans saltaran al ritmo de “el que no salta vota a Milei”, cantito que también se vio en shows de Wos o en un colmado Luna Park de la banda NAFTA.En el caso María Becerra, de la joven artista que llegó a la fama en pandemia, no es la primera vez que hace alusión a la maternidad y cómo muchos padres no se hacen cargo de la cuota alimentaria de sus hijos e hijas; una obviacon respecto a dar la posibilidad a los hombres a renunciar a su “paternidad” y las obligaciones que eso conlleva.gracias a la grandiosa(Mercado de Industrias Culturales Argentinas). El hip hop ya es parte de nuestra identidad, ycomo Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner o el Centro Cultural Borges. Es importante que el Estado acompañe, impulse y desarrolle”, afirmó Pluzito.El también fundador y conductor del podcast "Representar Hip Hop", aportó ejemplos de Estados Unidos -la cuna del hip hop- en donde lo político también se cruza con el mundo de la música: “(y ganó muchísimo hate por avalar a Donald Trump y mostrarse con él). Wyclef Jean en Haití también quiso postularse a Presidente., el rapero más legendario de todos los tiempos, estaba iniciando su propio partido político cuando fue asesinado en 1996. Otros artistas aparecieron para la foto y obtener beneficios, como el caso depara que este les “perdone” algunas penas que tenían que cumplir en prisión y para ‘liberar’ a algunos amigos”.