Un moticiclista le disparó en el rostro a un dirigente del Partido Popular de Cataluña

Sobre Vidal-Quadras

Se desconocen aún los motivos del ataque / Foto: Captura.

Las repercusiones del ataque

El expresidente del Partido Popular (PP) de Cataluña y fundador de Vox Alejo, Vidal-Quadras, de 78 años, recibió un disparo en la cara que le provocó heridas que en principio no representan peligro de muerte, al ser atacado en Madrid por un hombre que iba en una moto, dijo la prensa española.luego de firmar un acuerdo con nacionalistas catalanes para permitir la investidura como presidente de España de José María Aznar, similar al que hoy se alcanzó con el mismo fin entre el socialismo español y otra agrupación catalana.El ataque ocurrió a las 13.30, cuando Vidal-Quadras caminaba solo por la calle Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca.Un hombre que viajaba como acompañante en una moto se aproximó, le efectuó el disparo y fugó del lugar, dijeron medios de comunicación madrileños, que agregaron que en principio el agresor no fue hallado por la Policía.La víctima sufrióy, tras recibir las primeras asistencias de peatones, fue trasladado al hospital por el servicio médico de emergencia Samur, consignaron los diarios El Mundo y ABC.El Samur estabilizó al herido y lo trasladó consciente al Hospital de La Princesa, en la capital española, donde fuentes médicas dijeron que su vida no corre peligro.La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y se desconoce el motivo ataque, aunque se intenta abordar a alguna información con la reconstrucción del hecho y el análisis de las cámaras callejeras de la zona.De profesión físico, Vidal-Quadras fue presidente del PP de Cataluña desde diciembre de 1991 a septiembre de 1996, año en que fue apartado por la dirección nacional del partido tras el Pacto del Majestic, que el PP firmó con la agrupación nacionalista catalana Convergència i Unió (CiU) para apoyar la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña.El pacto fue el resultado de dos meses de negociaciones que se llevaron a cabo en el Hotel Majestic del paseo de Gracia de Barcelona.Como resultado de este pacto, el 4 de mayo de 1996 Aznar fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.Tras conocerse el suceso, numerosos políticos españoles y europeos, condenaron los hechos y pidieron que se aclare lo ocurrido."Quiero trasladar mi solidaridad y deseos de pronta recuperación a Alejo Vidal-Quadras", escribió el presidente del gobierno español,, en X (ex Twitter)."Confiamos en que la investigación pueda esclarecer cuanto antes los hechos y se detenga a los responsables", agregó.El líder del PP,también condenó el ataque al comenzar el acto sobre el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, y ha pedido una "pronta investigación que aclare lo ocurrido y que dé cuenta de los culpables", indicó el diario ABCLa presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño,, envió un abrazo a su excompañero de partido."Está en quirófano en estos momentos. Mi abrazo a Alejo y a su familia y amigos", expresó en un mensaje en las redes sociales.A su vez, el presidente de la Generalidad de Cataluña,mostró su "solidaridad" con Vidal-Quadras, así como un "deseo de una rápida recuperación"."Seguiremos atentos a las noticias sobre su estado de salud", indicó en X.Asimismo, la presidenta del Parlamento Europeo,, se pronunció en X: "Conmocionada por la horrible noticia del disparo al ex-Vicepresidente del Parlamento Europeo en España Alejo Vidal-Quadras en Madrid. Le deseo una rápida recuperación"."Solidaridad con Alejo, condena y desprecio a quienes no condenan o incluso legitiman el uso de la violencia, incluso en el ámbito político", tuiteó el viceprimer ministro italiano,