Agrupaciones universitarias lanzaron un documento de respaldo a la candidatura de Massa

Los estudiantes universitarios tucumanos firmaron un documento apoyando al candidato Sergio Massa.

Fortalecer la democracia

Las distintas fuerzas políticas universitarias de la provincia de Tucumán advirtieron sobre "el avance de la derecha en la política nacional" y llamaron ala fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP) que encabezan el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al considerar que se necesita "un voto positivo para sumarse a un proyecto que defina un programa con prioridad en la inclusión social y el trabajo"."No alcanza con no votar al fascismo, necesitamos votar en positivo, sumándonos a la convocatoria a la Unidad Nacional, tras un programa con prioridad en inclusión social y trabajo. Votemos por nuestros hijos e hijas, y por nosotros mismos, acompañando la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi. Autoritarismo nunca más", anunciaron las organizaciones estudiantiles a través de un documento difundido.En un pronunciamiento que lleva como consigna "con la democracia en riesgo, no somos neutrales", las organizaciones de estudiantes, secundarios y terciarios, argumentaron los motivos para respaldar públicamente la fórmula de UxP."Nosotros revindicamos a los estudiantes comprometidos en los '80, que se enfrentaron a la dictadura para recuperar la democracia. Hoy estamos preocupados por el avance de ideas autoritarias disfrazadas de libertad que se presentan como opción en esta elección presidencial. Sabemos que el neoliberalismo que propone (Javier) Milei no cierra sin represión, y no es casual que en su discurso niegue el genocidio de los 70s del que fuimos testigos", remarcó un documento conjunto.El comunicado fue respaldado por las siguientes organizaciones tucumanas:También, forman parte de la convocatoria, la Juventud Universitaria Peronista; el Frente Unidad LAZI; el Movimiento IdeA, FUCEN; el Frente Unidad de Filosofía y Letras (FUEFyL); el Frente Santiago Pampillón; el Movimiento Estudiantil Popular; el Movimiento Nacional Reformista; el Frente Unidad AIFA ; el Frente Secundario Intransigente; Franja Morada Secundarios y la Unión de Estudiantes Secundarios, entre otros.En los argumentos para el apoyo a la fórmula Massa-Rossi, los dirigentes hicieron hincapié en queReconocieron que"La solución es más democracia y más política en serio, sin confundir la coyuntura con la visión de largo plazo; y sin confundir adversarios con enemigos. Los abajo firmantes hemos formado parte de distintas fuerzas políticas universitarias que competíamos entre nosotros; sin embargo, antes y ahora, hemos sabido ponernos de acuerdo en los temas centrales sin habernos propuesto jamás "exterminar" a nuestros rivales", remarcaron.Recordaron que décadas atrás, "ante el enemigo común, hemos sabido dar respuestas de unidad con la Multipartidaria, el MoJuPo (Movimiento de Juventudes Políticas) y especialmente con un movimiento estudiantil movilizado y organizado con el que recuperamos los Centros de Estudiantes, la FUT y la FUA"."Ahora, -añadieron- a cuarenta años de aquella verdadera gesta y asumiendo con autocrítica nuestra parte de responsabilidad generacional en el bajo nivel de las relaciones políticas vigentes, no dudamos en volver a proponer una idea de esperanza colectiva. Queremos un país con moneda argentina, hospitales y escuelas argentinas, científicos argentinos, aerolíneas argentinas, Malvinas argentinas, y todo lo que nos enorgullece como Nación: desde nuestros cinco premios Nobel, hasta Messi y Maradona"., concluyeron las organizaciones estudiantiles tucumanas.