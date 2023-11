Para más de 600 economistas, Milei propone "salarios más bajos y cierre de empresas"

Foto: Nacho Sánchez.

Más de 600 economistas firmamos esta solicitada en apoyo a Sergio Massa y en rechazo a las propuestas de Javier Milei.



"La instauración del dólar como dinero de curso legal, como propone Milei, o la consolidación de una economía bimonetaria, implicaría previamente una megadevaluación que pulverizaría salarios y jubilaciones, para luego desindustrializar el país, expandir el desempleo y la pobreza"

"En 2001 la salida no fue una dolarización, como planteaban algunos sectores, sino la recuperación de la moneda nacional y del crédito, con crecimiento, recomposición del salario y ordenamiento macroeconómico"

Los "peligros" del programa de Milei, según economistas extranjeros

Más de 600 economistas suscribieron una solicitada del colectivo EPPA (Economía Política para la Argentina) en respaldo a la candidatura presidencial del ministro de Economía,(Unión por la Patria), y en rechazo a las "diversas propuestas" del postulante de La Libertad Avanza,, por entender que implican"El 19 de noviembre de 2023 están en juego dos modelos de país", aseveraron los economistas, que advirtieron al respecto que "el único camino posible en esta etapa para comenzar a solucionar los problemas de Argentina pasa por una".El documento reseña aspectos de las crisis económicas y la alta inflación que, indica, "comenzaron en 1976 con la última dictadura cívico militar" y recuerda que luego del 2001, "la salida no fue la dolarización".La solicitada de EPPA lleva la firma, entre otros, de"La sociedad argentina tiene experimentado en carne propia lo que ocurre con salarios y jubilaciones ante devaluaciones significativas del peso respecto al dólar", señalaron los economistas, que plantearon que "la hiperinflación del período 1989-1991 implicó una distribución del ingreso tan regresiva que generó las condiciones para que su solución fuera la principal preocupación de la sociedad", cuya respuesta fue "la convertibilidad, por la que un peso equivaliera a un dólar".En ese sentido, mencionaron que "se incautaron ahorros mediante el 'Plan Bonex' y privatizaron empresas públicas, como YPF, para contar con mayor cantidad de dólares" y que cuando ya no hubo empresas públicas que vender "se recurrió a más endeudamiento externo", además de "la apertura importadora indiscriminada, medida que derivó en cierre de empresas y comercios, mayor desempleo y pobreza"."Así, el modelo implosionó en 2001 a partir del descontento generalizado de la mayor parte de la sociedad", relataron, para agregar que "la salida no fue una dolarización, como planteaban algunos sectores, sino la recuperación de la moneda nacional y del crédito, con crecimiento, recomposición del salario y ordenamiento macroeconómico".A partir de entonces, indicaron, "vinieron los años de crecimiento con Néstor y Cristina Kirchner, creación de empresas y puestos de trabajo, incremento de salarios y jubilaciones y un período de desendeudamiento, que luego fue revertido por (Mauricio) Macri"."La limitación que genera laha condicionado mucho las posibilidades de crecimiento de la economía durante estos años", advirtieron, para aclarar que son conscientes "de que aún no se pudo revertir la reducción del salario real de los años macristas, pero también de que".Por tal razón, expresaron su apoyo a "un plan de desarrollo inclusivo, que permita la generación de empleo, una distribución del ingreso que otorgue oportunidades a todos y un nuevo acuerdo con el FMI consistente y sostenible, como Sergio Massa propone y comenzó a plasmar parcialmente en estos meses duros y de desestabilización".La posición de los economistas argentinos se sumó a la expresada el miércoles por más de un centenar de profesionales extranjeros , quienes advirtieron que la elección de Milei como presidente puede provocar una mayor "devastación".El pronunciamiento -que lleva como título "Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina"- fue dado a conocer a través de carta abierta, consignó el diario británico The Guardian.Entre los economistas que firmaron la carta pública están el francés Thomas Piketty, la india Jayati Ghosh, el serbio estadounidense Branko Milanović y el exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo."Como economistas de todo el mundo, partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, estamos especialmente", señala la misiva en uno de sus párrafos.La carta sostiene queSegún los economistas, "una reducción importante del gasto público aumentaría los ya altos niveles de pobreza y desigualdad, y podría resultar en un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos".