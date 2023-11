La Cámara de la Construcción consideró "fuera de lugar” las expresiones de Milei

Foto: redes Gabriel Katopodis.

“Que Milei hable de la Cámara Argentina de la Corrupción y englobe a 1.400 empresas constructoras que son miembros y yo diría por extensión a otras 20.000 que son el universo de constructoras formales que hay en el país, nos parece claramente injusto y totalmente fuera de lugar” Gustavo Weiss

Foto: redes Gabriel Katopodis.

“Dice que no va a haber más obra pública financiada por el Estado, sino que va a ser 100% financiada por privados. Nosotros tenemos más de 170 estudios comparados con el resto del mundo y no hay ningún país desarrollado del mundo donde la infraestructura se realice en base a la inversión privada” Gustavo Weiss

"No hice una encuesta, pero no creo que Milei tenga mucho predicamento en el sector" Gustavo Weiss

El presidente de la(Camarco),, consideró “injustas y totalmente fuera de lugar” las declaraciones del candidato de(LLA),, en las cuales vinculó al sector con la corrupción, y afirmó que son “inviables” sus posturas respecto a la obra pública.“Que Milei hable de la Cámara Argentina de la Corrupción y englobe a 1.400 empresas constructoras que son miembros y yo diría por extensión a otras 20.000 que son el universo de constructoras formales que hay en el país, nos parece claramente injusto y totalmente fuera de lugar”, criticó Weiss diálogo con Radio 10.En ese sentido, le pidió a Milei que,, señaló el empresario, y agregó que,También, Weiss criticó la postura de Milei respecto a la obra pública: “Dice que no va a haber más obra pública financiada por el Estado, sino que va a ser 100% financiada por privados. Nosotros tenemos más de 170 estudios comparados con el resto del mundo y no hay ningún país desarrollado del mundo donde la infraestructura se realice en base a la inversión privada”, indicó.Explicó que la inversión privada “no supera el 7% a 10% y en el mismo Chile, donde Javier Milei dice que se usa este sistema de infraestructura hecha por privados no supera el 7% del total”.En ese contexto,pero ejemplificó que, de los 37.000 kilómetros de rutas nacionales pavimentadas, “las únicas que se pueden hacer por iniciativa privada” son “los accesos a la Capital Federal y a la ciudad de Córdoba, que son 1.000 kilómetros” porque “tienen un volumen de transito que se puede sostener con el pago del peaje.”“El resto las tiene que mantener el Estado., criticó Weiss.Consultado sobre si a los empresarios del sector les parece lo mismo Milei y el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, Weiss afirmó: “Yo no quiero hacer declaraciones de tinte electoral pero personalmente no. No hice una encuesta, pero no creo que Milei tenga mucho predicamento en el sector”.El titular de la Camarco explicó también por qué no invitaron a Milei a un encuentro organizado por la cámara: “No lo invitamos porque nos parecía inconducente invitar al candidato cuando se refería a nosotros en esos términos. Y seguramente no hubiera venido, así que por eso no lo invitamos”, remarcó.