Al rescate de lo artesanal, Paulo Pécora presentó "El pensamiento analógico"

Foto: Diego Izquierdo

Elpresentó en el 38vo. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata su último trabajo, "El pensamiento analógico", en el que sale al rescate del uso de material fílmico y de quienes prefieren lo artesanal en un mundo con avances tecnológicos vertiginosos.Con tres funciones a sala llena en lo que representó su estreno a nivel mundial, el filme ofreció una inmersión en el trabajo de un grupo de realizadores y artistas que siguen optando por los dispositivos analógicos."El pensamiento..." es además un punto de partida para reflexionar sobre esa elección técnica, y sobre lo que ella supone respecto de la relación con el tiempo, con los objetos y con un saber amenazado.. Y se pregunta hasta qué punto se perdería si dejaran de hacerlo, y qué pasaría con un montón cuestiones relacionadas con los procesos mismos de trabajo, con los tiempos, las esperas, la incertidumbre del revelado y la posibilidad del error, del azar y lo inesperado", explicó Pécora en diálogo con Télam.El filme se pregunta en esa línea "hasta qué punto todos esos procesos, esas esperas inherentes a lo fílmico, no configuran un pensamiento específico, un modo de vivir y de abordar el cine", al que Pécora tituló "analógico", y que entiende que "de alguna manera engloba un poco todos estos saberes".El realizador,como "El sueño del perro" (2008), "Marea baja" (2013) y "Lo que tenemos" (2020), aseguró que buscó evitar que la película cayera en un foco nostálgico."Es algo muy actual, que está ocurriendo ahora, con mucha gente que sigue trabajando así, pero a su vez todo eso podría perderse mañana", señaló.En ese sentido, subrayó que no cree en la dicotomía "digital versus analógico" y que el trabajo "no plantea que una cosa es buena y otra mala, sino que todas las herramientas son válidas e incluso hay hibridaciones y mixturas"."El objetivo era mantener vivo un espíritu, un modo de vivir y ser que tiene mucho que ver con lo artesanal", precisó.