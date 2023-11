Impulsan la construcción de un subte en Rosario

Foto: Twitter

El ministro de Transporte,, y el excandidato a intendente en Rosario y concejal del espacio Ciudad Futurase reunieron con representantes de la(CRCC) para evaluar un proyecto de subte para la ciudad santafesina, que demandaría una inversión estimada en US$ 1.500 millones.El proyecto, promovido por Monteverde, consiste en la realización de un “metro”, denominado de esa forma pues no necesariamente sería completamente subterráneo, sino que también tendría tramos en altura o en superficie.“Mantuvimos una reunión en las oficinas del Ministerio de Transporte con representantes de CRCC y el concejal de Rosario, Juan Monteverde, para evaluar proyectos de infraestructura y transporte para la ciudad santafesina”, indicó Giuliano en un mensaje en X (ex Twitter).Monteverde, por su parte, señaló que la reunión representó el inicio del camino para el proyecto al presentar la propuesta de diseño, la cual no incluiría únicamente a laDestacó que “el camino será largo, pero las cosas importantes siempre empiezan un día”.“Hace unos meses me reuní con (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa y firmamos un compromiso con cinco puntos para la pacificación y el desarrollo de la ciudad. El metro es uno de esos puntos y hoy ya lo estamos poniendo en marcha”, afirmó el excandidato que perdió en el comicio electoral con el actual intendente, Pablo Javkin.Tras la presentación a CRRC, Monteverde indicó queen donde se evaluarán de “los posibles recorridos, la cantidad de líneas, el lugar de las estaciones”, y la definición sobre en qué tramos “el metro puede ir en altura, en cuáles a nivel de superficie y en donde soterrado”.De esta forma,Luego de ello, se pasaría a laTal obra, según las estimaciones previas, demandaría siete años de construcción y una inversión estimada de US$1.500 millones.Anticipó también que presentará este jueves en el Concejo Deliberante un proyecto “para generar un consorcio público privado”.Para avanzar en el proyecto, aclaró,“Rosario puede cambiar para siempre con el Metro. Voy a trabajar las 24 horas del día durante los próximos cuatro años. Si Sergio Massa gana las elecciones, este sueño estará más cerca que nunca”, agregó el edil.Este jueves, en diálogo con Cadena 3 Rosario, Monteverde señaló que el proyecto “no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario”, y manifestó “que no solamente mejoraría la vida de la gente que hoy se toma el colectivo, sino que multiplicará el valor del precio de la tierra por donde pase”.“Ayer pasó algo muy importante que es que logramos formalizar el pedido, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, con la empresa china más importante en términos de ferrocarriles y metro que está desarrollando el metro en la ciudad de Bogotá (Colombia)”, precisó el concejal.Indicó que hay, y añadió que "podría ser en altura como el metro de Medellín".Respecto a la posibilidad de que la empresa china sea la elegida para la construcción, aclaró, "no nos cerramos a esta alternativa. Es un primer paso, la de China es una buena opción, pero puede ser otro consorcio"., añadió finalmente.Rosario no es la primera ciudad del interior en contar con proyectos de subte.La Municipalidad decon cuatro líneas y 29 estaciones, y en 2008 inició el llamado a licitación pública, en el cual estuvo interesada la empresa francesa Alstom.Posteriormente en 2010, el gobierno nacional firmó un precontrato con China Railway pero el proyecto quedó en el limbo posteriormente en la administración de, pese a que, el entonces intendente radical, Ramón Mestre, buscó proseguir con el mismo.