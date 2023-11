Massa llamó a construir "un nuevo pacto federal con más coparticipación y no menos"

Captura de video.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),, apuntó este jueves contra las propuestas de su rival en el balotaje del próximo domingo 19, el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre la eliminación de la ley de Coparticipación Federal que distribuye los recursos a las provincias y el corte de relaciones comerciales con Brasil, en un acto que encabezó en Misiones junto al gobernador Oscar Herrera Aguad y el mandatario electo, Hugo Passalacqua.Ante los funcionarios provinciales, dirigentes del Frente Renovador de la Concordia misionero, empresarios y militancia, Massa salió al cruce de la propuesta para terminar con la distribución de recursos desde Nación a las provincias al aseverar queEn ese sentido, consideró que si se elimina la coparticipación será "la condena a las provincias a vivir con lo propio, sacándolas de un proyecto de país y provocando el abandono por la falta de recursos"."Este es un momento donde el nuevo pacto fiscal federal tiene que ser con más recursos y no con menos, más inversión y no con menos, ya que se necesita achicar las asimetrías entre las regiones", precisó el candidato peronista.Además volvió a cargar contra la propuesta de Milei de no mantener intercambio con el gobierno Luis Inacio 'Lula' da Silva en Brasil "Mientras nosotros privilegiamos como principal socio a la relación con Brasil, escuchamos del otro lado plantear la ruptura con la relación con Brasil", afirmó Massa y advirtió que "el daño puede ser muy grande"., porque es importante para el desarrollo cultural y social, pero además desde el punto de integración económica", completó."Mientras ellos plantean cerrar el vínculo con Brasil, nosotros queremos más frecuencias de vuelo y siempre integrada a la Argentina, a la provincia de Misiones", remarcó ante el aplauso de los presentes.Massa recibió otro fuerte apoyo de la concurrencia cuando, dijo."La zona aduanera especial es para competir de igual a igual. No nos sentimos más que los hermanos de Brasil ni de Paraguay, pero tampoco nos sentimos menos y, por eso, queremos competir en la producción de nuevas tecnologías, en la producción de desarrollo de software y eso requiere de una inteligencia del Estado para que genere herramientas junto a empresarios emprendedores y construyamos el nuevo 'Silicon' Misiones para Sudamérica", destacó.Ese punto lo vinculó con la educación pública y de las nuevas tecnologías, por lo que también cuestionó la idea de arancelar la educación pública que impulsa Milei., sentenció Massa acompañado también por el dirigente misionero Carlos Rovira.En un mensaje a los empresarios locales, recordó que "elegimos eliminar las retenciones a las economías regionales porque creemos que ante el valor agregado de esos productos genera más y mejores puestos de trabajo y crece el sector privado"."Quiero comprometerme a estar cada vez que haga falta. Cada vez que tengamos un problema. Porque no existen las soluciones mágicas. Esto no se soluciona con palabras mágicas sino con conocimiento del Estado y mucho trabajo", planteó.En el cierre de su discurso, Massa volvió a insistir con ladesde el próximo 10 de diciembre."Quiero invitarlos a todos los misioneros a extender a lo largo y ancho del país la necesidad de seguir renovando la dirigencia política y a construir la unidad nacional en la base de la concordia, con el respeto al que piensa diferente. Construir la unidad en la diversidad", remarcó.Enérgico, Massa manifestó:El arribo de Massa a Misiones se produce a 10 días del balotaje, por lo que buscará consolidar la recuperación de votos e imponerse a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, que terminó siendo la fuerza más votada en agosto y en octubre.