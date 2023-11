El Indec elevó las multas a quienes no den información estadística o la falseen. Foto: Archivo

Actualiza en un 112,84% los montos vigentes desde enero de este año. Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a través de la resolución 286/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.La misma deroga la resolución 8/2023 y actualiza en un 112,84% los montos vigentes desde enero de este año.De esta forma,El incremento se realizó mediante las variaciones de los índices de Precios Internos al por Mayor (IPM) del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) que se registraron entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.que "no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa" la información necesaria para las estadísticas y censos del Sistema Estadístico Nacional (SEN).El Indec fue creado en 1968 por ley 17.622, queestablece que "todos los organismos y reparticiones nacionales, provinciales y municipales, las personas de existencia visible o ideal, públicas o privadas con asiento en el país, están obligados a suministrar a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional los datos e informaciones de interés estadístico que éstos le soliciten".Asimismo,se garantiza que esos datos "serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos", y a tal fin "deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran".se determina que incurrirán en infracción y serán pasibles de multas "quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional"."se reajustarán semestralmente, el primero de enero y el primero de julio de cada año en función de los incrementos habidos en los semestres que vencen el treinta y uno de diciembre y el treinta de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos", añade.