Francisco hablará ante los líderes de la COP28 en una visita de 38 horas a Dubai

Foto: AFP

El papa Francisco irá a Dubai, en la que será la primera participación de un pontífice en un evento ambiental de las Naciones Unidas, y durante la que dará dos discursos en apenas 38 horas en suelo de Emiratos Árabes Unidos.El pontífice partirá desde Roma el jueves 1 para llegar esa misma noche a Dubai luego de seis horas de viaje, según el programa dado a conocer este jueves por el Vaticano.Al día siguiente, además decon los participantes.De acuerdo con lo previsto, el 3 de diciembre, donde dará su segundo discurso antes de regresar a Roma para aterrizar en la capital italiana a las 14.40 locales (4 horas menos en la Argentina).Esta será la segunda visita de Jorge Bergoglio a Emiratos Árabes Unidos, luego del viaje que hizo en febrero de 2019 para firmar el Documento de la Fraternidad Humana junto a la máxima autoridad del islam suní, el rector de la Mezquitad Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.Esta semana, el pidió "cambiar el estilo de vida" para cuidar la Tierra ante la emergencia ambiental , al participar de un encuentro de líderes religiosos en Abu Dhabi que sirve de prólogo a la reunión a la que asistirá el papa Francisco."Realmente necesitamos cambiar nuestro estilo de vida para no dañar la creación, no dañar la naturaleza, sino ser administradores responsables de ella, como dijo el Papa: esta es la tarea que Dios encomendó a la humanidad cuando la creó", enfatizó luego el purpurado italiano, considerado el "número dos" de la Santa Sede.A comienzos de octubre pasado, en su exhortación apostólica "Laudate Deum" (Alaben a Dios), Francisco pidió que los participantes de la cumbre ambiental COP28 actúen "por el bien común" y no sigan los intereses "de algunos países o empresas".El viaje, a días de que el Papa cumpla 87 años el 17 de diciembre, será el sexto de Francisco fuera de Italia en 2023 tras las visitas que hizo a República Democrática del Congo y Sudán del Sur en febrero, a Hungría en abril, a Portugal en agosto, a Mongolia entre fines de agosto y principios de septiembre y luego a Marsella en septiembre.Según escribió el Papa en su exhortación del mes pasado, "si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente".Francisco, presidente de los Emiratos Árabes Unidos", informó el Vaticano.