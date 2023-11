Lanzan campaña "Los estudiantes no votamos a Milei" en la UBA

Alumnos de distintas carreras de la Universidad de Buenos Aires lanzaron una campaña de afiches y stickers con la leyenda "Los estudiantes no votamos a (Javier) Milei" para "expresar un contundente rechazo" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) por haberse expresado "en contra de la educación y universidad públicas"."Estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzaron una campaña de afiches y stickerspara expresar un contundente rechazo al candidato de La Libertad Avanza, que se ha expresado en diversas oportunidades en contra de la educación y la universidad públicas", se destacó en un comunicado.Además de los afiches "Los estudiantes no votamos a Milei” que se colgaron en las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Medicina, Económicas, Psicología, Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, entre otras, se repartieron stickers con consignas como “Democracia o Milei”, “Con Milei la Universidad pública está en peligro” y “La filosofía muy interesante era arancelar la educación pública”."No negamos que el sistema educativo tenga problemas, pero eso no se resuelve con menos presencia del Estado ni arancelando la universidad", sostuvo el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Christopher Loyola.Y consideró a laspresidencial de Unión por la Patria (UxP),de "aumentar el presupuesto educativo,, y la creación de nuevas universidades nacionales, como las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo" como "necesarias para terminar con las inequidades"."Milei planteó explícitamente que el mejor sistema educativo posible es aquel en el que cada argentino pague por sus servicios. La campaña que estamos realizando surge del temor ante la posibilidad cierta de que Javier Milei sea el próximo presidente de la Argentina", explicó la consejera superior de la UBA, Catalina Kaplan.La secretaria secretaria general de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) expresó: “Hoy más que nunca necesitamosy armar una gran campaña desde los Centros de Estudiantes y las Federaciones para pelear el voto a voto con cada compañero".